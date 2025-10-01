Umrl je znani slovenski florist Marjan Planinšek

V ponedeljek se je poslovil znani slovenski florist Marjan Planinšek, so zapisali na pastoralnem portalu Pridi.

"Včeraj na praznik svetih nadangelov je v večnost odšel naš dolgoletni sodelavec in moderator, cvetličar Marjan Planinšek," so zapisali na portalu Pridi in poglej.

Dodali so, da so mnoge krasilke in krasilci, ki so obiskovali njihova izobraževanja za pastoralne sodelavce, od njega prejeli mnogo znanja, nasvetov, idej, pa tudi dobre volje. Zapisali so še, da je v njihovem in vseh drugih krogih, kjer je deloval, vedno dal vse od sebe in pomagal, kjer in kakor je le lahko.