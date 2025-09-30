Iz revije Avto magazin so sporočili, da se je poslovil eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih novinarjev, Martin Česenj, ki je s svojo strastjo, strokovnostjo in smislom za pripovedovanje pustil neizbrisen pečat na domači avtomobilski sceni.

Martin je velik del svoje kariere preživel kot novinar in kasneje kot odgovorni urednik Avto magazina (pred tem Avto revije), ki je bil v času nekdanje Jugoslavije edini in najbolj cenjeni specializirani medij na področju avtomobilizma. A Martin ni bil le časnikar, bil je raziskovalec avtomobilov, tehnologij in kulture vožnje, pa tudi odličen voznik. Zagovarjal je stališče, da hitrost sama po sebi ne ubija, nevarna pa je, če se je ne naučimo obvladovati, so zapisali pri reviji.

Poslednji tvit in ganljiva napoved

V zadnjih dneh je Martin razburil slovensko javnost s svojim nenavadnim tvitom, v katerem je napovedal lastno smrt.