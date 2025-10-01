Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Sreda,
1. 10. 2025,
Umrl je podjetnik in inovator Franc Stroj

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 70. letu starosti je umrl znani slovenski podjetnik in inovator Franc Stroj, poroča časnik Delo. Podjetnik iz Dvorske vasi pri Begunjah na Gorenjskem je bil tudi pilot, ki je leta 2011 s helikopterjem kot prvi pristal na vrhu Triglava in rešil življenje dovškega župnika Franca Urbanije.

Franc Stroj je bil ustanovitelj podjetja Stroj-energijska tehnika in je veljal za enega izmed prepoznavnih inovatorjev na področju alternativnih virov energije v Sloveniji. Podjetje je specializirano za izdelavo kotlov in bojlerjev na sončno energijo, ki lahko poskrbijo za do 80 odstotkov ogrevanja prostorov in sanitarne vode, poroča Delo.

Njegovo podjetniško in inovatorsko pot bosta nadaljevala sinova.

Pogreb pokojnika bo v četrtek, 2. oktobra, ob 16. uri v Begunjah na Gorenjskem.

podjetnik Franc Stroj
