"Z globoko žalostjo obveščamo javnost o izgubi Matica Šubica, ki je preminil mnogo prezgodaj. Matic je s pogumno potezo letos junija postal novi lastnik in direktor podjetja ehrana,” so zapisali v podjetju. Šubic je imel 32 let.

"Sodelavci sporočamo, da smo poleg izjemnega direktorja izgubili tudi dobrega dolgoletnega prijatelja. Njegova prijaznost, pozornost do soljudi, strast do dela in humor so nas vsakodnevno navdihovali," so še zapisali.