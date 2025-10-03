V bolgarskem letovišču Elenite ob Črnem morju so v poplavah, ki so jih povzročili močni nalivi, umrli trije ljudje, med njimi dva reševalca, je danes sporočil bolgarski notranji minister Daniel Mitov. Dodal je, da v naslednjih 24 urah na jugovzhodu države pričakujejo še več dežja.

Po besedah ministra je državljan, ki ni bil reševalec, umrl v pritličju stavbe, kamor je vdrl eden od plimnih valov. Točen vzrok njegove smrti bo razkrila obdukcija, na spletni strani navaja bolgarska tiskovna agencija BTA.

Another video captures the destructive flooding today in Elenite, Burgas Province, Bulgaria.



This highlights how rapidly water levels are rising—likely worsened by climate change. If this trend continues, the situation could become far more dangerous than expected. pic.twitter.com/O14bSkIVrr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Razglasili izredne razmere

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so moškega poplavne vode presenetile v hotelu. Poplave so sicer povzročile škodo tudi na cestni infrastrukturi.

Massive flooding caused by heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 (03.10.2025) pic.twitter.com/Y82ys3bj4X — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

Zaradi obilnih nalivov so v več občinah na jugovzhodu in severozahodu Bolgarije razglasili izredne razmere. Glede na to, da v naslednjih 24 urah pričakujejo nove nalive, je Mitov prebivalce pozval, naj upoštevajo navodila pristojnih o evakuaciji.