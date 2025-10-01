Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
1. 10. 2025,
15.00

Osveženo pred

28 minut

evakuacija hotel skala Ibiza poplave

Sreda, 1. 10. 2025, 15.00

28 minut

Katastrofa na priljubljeni turistični destinaciji: skala se je zrušila na hotel, turisti v paniki kričali

Avtor:
K. M.

Ibiza | Na nekaterih območjih je padlo do 200 litrov dežja na kvadratni meter. | Foto Reuters

Na nekaterih območjih je padlo do 200 litrov dežja na kvadratni meter.

Foto: Reuters

Ekstremno deževje, ki ga je povzročil orkan Gabrielle, je ulice Ibize in Formentere spremenilo v reke, plaže pa v blatna jezera. V samo 12 urah je padlo več kot 180 milimetrov padavin. Oblasti so morale izvesti množične evakuacije, poklicali pa so tudi vojsko. Meteorologi so za oba otoka, Ibizo in Formentero, v torek od 16. ure dalje izdali rdeči alarm. Med apokaliptično nevihto se je na hotel Vibra Tropical Garden Apartments zrušila skala. Tri osebe so bile poškodovane, vseh 220 gostov so morali evakuirati.

Reševalne službe so se odzvale bliskovito. Množična telefonska opozorila so prebivalce in turiste pozvala, naj se izogibajo nižje ležečim območjem in kletem ter naj se ne odpravljajo na pot. 

"Ulice so se spremenile v reke, plaže pa v jezera"

Na nekaterih območjih je padlo do 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je preobremenilo drenažne sisteme in povzročilo poplave v mestu Ibiza.

Srce turističnega raja, kamor so se še pred tednom dni obiskovalci zgrinjali na zabavo, je zdaj v popolnem kaosu. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo avtomobile, ki jih odnašajo hudourniki, pešci pa se prebijajo skozi poplavljeno mesto, kjer jim voda sega vse do kolen. "Ulice so se spremenile v reke, plaže pa v jezera," je prizor na aveniji Avenida Santa Eulària opisal lokalni časopis Periodico di Ibiza.

Podobne nevihte so prizadele tudi regije Murcia in Valencia, kjer so bile zaprte ceste in šole.

Na hotel so se zrušile skale 

Na hotel Vibra Tropical Garden Apartments, ki se nahaja v bližini plaže Figueretas, se je zrušila skala. Dramatični posnetki prikazujejo britanske turiste, ki v paniki kričijo, ko se je na hotel sredi nevihte zrušila ogromna skala, piše Daily Mail. Slišati je mogoče britanskega turista, ki je bival v hotelu, kako kriči in ponavlja: "O moj Bog, o moj Bog."

Po poročilu mestnega sveta Ibize so bile po zrušitvi skale tri osebe poškodovane. Dve sta bili na kraju dogodka oskrbljeni zaradi lažjih poškodb, tretjo osebo pa so odpeljali v bližnjo zasebno bolnišnico. Četrta oseba, ki je bila ujeta pod ruševinami, jo je odnesla brez poškodb. Zaradi zrušitve so evakuirali 220 hotelskih gostov in jih namestili v druge hotele v letovišču Playa d'en Bossa.

