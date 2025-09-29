Vzhod Španije je danes zajelo neurje z obilnimi padavinami. Najhuje je na območju Valencie, za katerega je španska meteorološka agencija Aemet danes izdala rdeče opozorilo. Zaprte so šole, knjižnice in parki, prebivalci pa se bojijo morebitnih novih poplav. Te so Valencio z okolico prizadele lani in povzročile več kot 200 smrtnih žrtev.

Agencija Aemet je za danes izdala rdeče opozorilo zaradi obilnih padavin za območje mesta Valencia z okolico. Oranžno opozorilo medtem velja za celotni regiji Valencia in Murcia, rumeno pa za dele Katalonije in Andaluzije, skrajni jugovzhod regij Aragon in Castilla-La Mancha ter Balearske otoke.

V provinci Zaragoza so morali gasilci z napihljivim čolnom reševati družino, ki je obtičala v zgornjem nadstropju hiše. Starši so otroke predajali reševalcem, ti pa so jih z varnim prevozom po vodi odpeljali na suho.



Močne nevihte so ponoči že povzročile lokalne poplave in razlivanje vodotokov v občini Aldaia na obrobju Valencie. Ta je bila ena od najhuje prizadetih v katastrofalnih poplavah, ki so to območje zajele oktobra lani. Poročil o poškodovanih za zdaj ni bilo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Valencii so medtem zaprli večino javnih ustanov in površin, kot so šole in vrtci, knjižnice, parki, tržnice in pokopališča, so sporočile lokalne oblasti.

Prebivalci Valencie in okoliških krajev so še vedno pod vtisom lanskoletnih poplav, ki so povzročile več kot 200 smrtnih žrtev. Vladi pod vodstvom socialistov premierja Pedra Sancheza očitajo nezadosten in prepočasen odziv na eno od najhujših naravnih nesreč v zadnjih desetletjih.

Nevihte, ki so danes zajele vzhodni del Španije, so v nedeljo povzročale težave tudi na Portugalskem, zlasti na vzhodu države ob meji s Španijo. Portugalska civilna zaščita je v noči s sobote na nedeljo zabeležila več kot 300 incidentov, med katerimi so omenili padla drevesa, poplavljene kleti in druge prostore, poškodovano infrastrukturo in blokirane ceste.