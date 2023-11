"Nisem navajal imen ljudi, ki bi jih lahko prizadel," je Andrej Šifrer začel predstavitev romana Volkovi, svojega knjižnega prvenca, ki ga je opisal kot prvo glasbeno kriminalko pri nas. V središču zgodbe sta dva, še edina živa člana nekdaj priljubljene glasbene skupine, ki se srečata po smrti kolegov, ob raziskovanju teh smrti pa začneta razmišljati o vrnitvi na glasbene odre.

"Skupina je izmišljena, vse okoli nje pa ne," je povedal Šifrer, ki resničnih ljudi v knjigi ni poimenoval s pravimi imeni, edini svoje ime nosi legendarni TV-urednik in ustvarjalec Dušan Hren.

Foto: Gaja Hanuna

Glavni junak v knjigi je Aleks Špiler, "ki ni Andrej Šifrer, čeprav imava enaki začetnici. On je skupek različnih ljudi, med njimi tudi mene". Je rocker, ki je bil nekoč na vrhuncu slave, v trenutku, ko se knjiga začne, pa je povsem pozabljen.

Največ se naučiš, ko si na tleh in pozabljen

Takšne vzpone in padce pozna tudi Šifrer, a je ob tem poudaril, da gre za naravni tok življenja, ki ni nujno slab: "Ko si na vrhu z dvignjenimi rokami, se ničesar ne naučiš. Ogromno pa se naučiš, ko si na tleh in pozabljen."

Foto: Gaja Hanuna

To knjigo je napisal pred že več kot desetimi leti, a so ga odzivi ljudi, ki jim jo je prvim ponudil v branje, razočarali, je povedal. Šele veliko pozneje so jo z zanimanjem prebrali v založbi Didakta in jo tudi izdali, zdaj pa ima glasbenik s promocijo polne roke dela.

Izmišljena skupina z resničnimi skladbami

"Še nikoli v življenju se mi ni dogajalo toliko različnih stvari kot zdaj pri 71 letih," je povedal, "ves konec tedna koncertiramo, potem sledi promocija knjige." Med drugim pripravlja dogodek na Slovenskem knjižnem sejmu, ki bo prihodnji teden v Ljubljani, in napoveduje nastop Volkov, sicer izmišljene skupine, ki pa ima resnične skladbe.

Foto: Gaja Hanuna

"Prišlo je do situacije, ko so v knjigi obstajali naslovi skladb, same skladbe pa ne," je pojasnil Šifrer, ki se je nato lotil dela "v obrnjenem vrstnem redu" in za naslove ustvaril tudi skladbe. Tem lahko prisluhnejo tudi bralci kriminalke Volkovi, dostopne so prek QR-kode, natisnjene na zadnji strani knjige, prva med njimi, okoljevarstvena Ustav'te svet, pa je tudi na YouTubu.

