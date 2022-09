Novi kralj Združenega kraljestva je Karel III.

Britanski princ Charles je skoraj vse svoje življenje preživel v čakanju na prestol. V tem času se je spopadal s svojo podobo v javnosti, ko so mu očitali, da je bil prehladen do svoje prve žene Diane in da se z javnim izražanjem svojih stališč vmešava v politiko.

Britanski princ Charles je po smrti matere, kraljice Elizabete II., postal novi britanski kralj in si nadel ime Karel III. Charles, ki so ga vrsto let zasmehovali kot "večnega prestolonaslednika", je postal kralj pri 73 letih. Njegov 40-letni sin, princ William, je zdaj naslednji v vrsti za prestol.

Britanski princ Charles je skoraj vse svoje življenje preživel v čakanju na prestol. V tem obdobju se je spopadal s svojo podobo v javnosti, ko so mu očitali, da je bil prehladen do svoje prve žene Diane in da se z javnim izražanjem svojih stališč vmešava v politiko.

V 73 letih je zbral številne rekorde v svoji vlogi prestolonaslednika. Je namreč prvi, ki je videl kronanje svoje matere za kraljico, podrl je rekord v čakanju na prevzem monarhije in bo tudi najstarejša oseba v zgodovini britanske monarhije, ki bo prevzela žezlo, piše na uradni spletni strani princa.

Charles se je rodil 14. novembra 1948 v Buckinghamski palači v Londonu kot prvi od štirih otrok Elizabete II. in pokojnega princa Filipa, vojvode Edinburškega.

Elitne šole

Izobraževal se je na elitnih šolah v Londonu, na Škotskem in v Avstraliji. Je prvi prestolonaslednik, ki je uspešno končal univerzitetno šolanje, in sicer na Cambridgeu leta 1970, kjer je študiral arheologijo, antropologijo in zgodovino. Od leta 1971 do 1976 je služil v britanski kraljevi mornarici.

Leta 1958, ko je bil star devet let, mu je kraljica Elizabeta II. podelila naziv valižanskega princa in ga imenovala za prestolonaslednika. A uradno je naziv valižanskega princa prejel šele julija 1969 na slovesnosti v Walesu. Postal je 21. valižanski princ in prvi od leta 1936. Še nihče pred njim ni tega naziva nosil tako dolgo.

Čeprav je večino svojega življenja preživel v senci svoje matere kraljice, so tudi njegovo življenje zaznamovali dogodki, ki so bili deležni velike medijske pozornosti. Med temi je bila poroka s takrat 19-letno Diano Spencer julija 1981. Poroka v Katedrali svetega Pavla v Londonu je pred televizorje pritegnila 750 milijonov gledalcev po svetu, na londonske ulice pa se je zgrnilo 600 tisoč ljudi.

Dva sinova

V zakonu sta se jima rodila sinova William in Harry. A zakon kljub pravljičnemu začetku ni bil srečen. Britanski tabloidi so imeli obilo snovi za pisanje o njem, dokler se ni leta 1996 uradno končal z ločitvijo. Charles se je nato leta 2005 poročil z dolgoletno ljubeznijo Camillo Parker Bowles, ki je takrat dobila naziv vojvodinja Cornwallska. V preteklih letih sta Charles in Camilla skupaj opravljala številne kraljeve dolžnosti in potovanja v tujino.

Februarja letos, na dan, ko je praznovala 70-letnico svoje vladavine, je Elizabeta II. v pismu državljanom sporočila, da želi za snaho Camillo status kraljice spremljevalke, ko bo njen sin Charles postal kralj. Ob tem je izrazila upanje, da bodo Britanci Charlesu in Camilli dali enako podporo, kot so jo tudi njej.

Charles že prevzemal dolžnosti

Charles je v zadnjih letih zaradi vse pogostejših zdravstvenih težav Elizabete II. vse bolj prevzemal uradne dolžnosti v imenu kraljice. Tako je maja letos prvič v tradicionalnem govoru predstavil prioritete vlade ob odprtju novega zasedanja parlamenta, ki ga je prebral v kraljičinem imenu.

Ob praznovanju platinastega jubileja Elizabete II. junija letos, ko so na Otoku praznovali njeno 70-letnico na prestolu, se je materi poklonil tudi Charles. "Mama se z nami smeji in z nami joče in, kar je najpomembnejše, za nas je tu že 70 let," je v čustvenem govoru dejal Charles.