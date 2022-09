Umrla britanska kraljica je pred leti svetovala Federerju

V četrtek je svet pretresla novica, da je umrla britanska kraljica Elizabeta II. Ljudje z vsega sveta so se poklonili kraljici Elizabeti II. V sedmih desetletjih svojega vladanja je bil zelo priljubljena in mnogi se strinjajo, da bo takšno vladavino težko ponoviti.

Kraljica Elizabeta II. je bila zelo priljubljena med športniki in tudi ves športni svet se ji je ob smrti poklonil. Kmalu se je oglasil tudi legendarni Roger Federer. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je izrekel sožalje kraljevi družini in Veliki Britaniji. Baselčan se je leta 2010 srečal s kraljico, potem ko je obiskala Wimbledon, enega najprestižnejših turnirjev na teniški turneji.

Federer je leta 2010 tudi spregovoril o skupni večerji s kraljico. Dejal je, da je imel srečo, da je lahko večerjal z njo in z ženo sedel poleg nje. "Za naju je bilo to zelo lepo kosilo. Skupaj z njo sva preživela eno uro in se pogovarjala o olimpijskih igrah v Londonu. Bila je zelo sproščena in vesel sem, da sem lahko govoril z njo," je razlagal danes 41-letni teniški igralec in razkril, da je spremljala njegovo igro.

"Vedela je za mojo igro v prvem krogu, v katerem sem imel težave. Dejala mi je, da bi moral bekhend pogosteje udarjati vzdolž stranske črte."

Federer, ki je že osemkrat zmagal v Wimbledonu, je leta 2010, ko se je srečal s kraljico, tekmovanje končal že v četrtfinalu. Takrat je bil od njega boljši Čeh Tomaš Berdych. Roger Federer še danes aktivno igra, a zaradi poškodbe kolena ni nastopil že vse od lanskega Wimbledona.

V kraljevi loži je prostora za 74 izbrancev. Fotografija je iz leta 2021. Foto: Guliverimage

Na osrednjem igrišču Wimbledona je že vse od leta 1922 tudi kraljeva loža, v katero povabijo pomembneže. Pravila velevajo, da so med povabljenci lahko britanska kraljeva družina, druge kraljeve družine iz tujine, svetovno znana imena iz sveta tenisa, poslovni partnerji … V kraljevi loži se morajo gostje slavnostno obleči, za dame so klobuki nezaželeni, saj bi z njimi zastirale pogled tistim, ki sedijo nad njimi.

Na žalostno novico se je odzval tudi Rafael Nadal, španski teniški igralec, ki ima trenutno največ zmag na turnirjih za grand slam (23).

My most respectful, sincere and deepest condolences to the Royal Family of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and to the British people for the pass of Her Majesty Queen Elisabeth II