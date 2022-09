V Angliji po smrti kraljice odpovedali številne športne prireditve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po smrti kraljice Elizabete II. so številni prireditelji športnih dogodkov v Angliji v znak žalovanja odpovedali ali prekinili že začete športne prireditve. Med drugim danes ne bo nogometnih tekem Burnley - Norwich City in Tranmere Rovers - Stockport County.

Konec tedna med drugim ne bo niti turnirja v golfu BMW PGA Championships v Wentworthu, konjskih dirk, tekem v ragbiju. Vodstvo nogometnih tekmovanj bo danes odločalo o tekmah druge, tretje in četrte lige. Pričakovati pa gre, da se bodo že omenjenim pridružili v številnih drugih športih.

Kako bo z elitno premier league, iz sporočila vodstva ligaškega tekmovanja ni moč razbrati.

Ameriška tiskovna agencija AP poroča o prekinitvi četrtkovih tekem v konjeništvu in odpovedi petkovega programa. Predčasno se je končala tudi kolesarska dirka po Veliki Britaniji. Že v četrtek so prireditelji najprej odpovedali petkovo etapo, nato pa zvečer sporočili, da je dirka končana in da etap tudi konec tedna ne bo.

Britanska kraljica Elizabeta II. je umrla v četrtek v starosti 96 let na svojem dvorcu v škotskem Balmoralu.