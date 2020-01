"Takšna oseba je Meghan Markle v resnici" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po spletu je zaokrožil posnetek, s katerim so hoteli najbolj goreči oboževalci Meghan Markle dokazati, kako prijazna in dobrosrčna v resnici je.

Meghan Markle je, odkar je postala del britanske kraljeve družine, deležna veliko kritik, negativnega pisanja medijev in celo blatenja. Nekateri menijo, da se to dogaja zato, ker je mulatka, spet drugi pa pravijo, da to nima zveze z raso in da je pač "preračunljiva povzpetnica".

Vse to se je ob oznanitvi, da se s princem Harryjem umikata od kraljevih dolžnosti, le še okrepilo, zato se nekateri njeni oboževalci čutijo dolžne, da jo branijo.

Oboževalci so stopili na njeno stran. Foto: Reuters

Med intervjujem omenila oboževalko in ji prinesla pismo

Pred kratkim je na Twitterju zaokrožil posnetek iz leta 2016, na katerem Meghan družbena omrežja označi za "odličen način komuniciranja z ljudmi", pri čemer prijazno omeni svojo oboževalko Emily Sorrells.

"Emily poznam prek Twitterja in sem vedela, da bo danes prišla, ker sem to videla na omrežju. Kmalu odhaja v Kostariko, kjer bo opravljala družbenokoristna dela, saj jo je za to navdihnilo moje delo pri Združenih narodih."

Povedala je še, da ji je napisala pismo in ga celo prinesla s seboj. Posnetek nato pokaže Meghan, kako vstane in gre med občinstvo, kjer Emily preda to pismo.

"Ne pozabite, kaj je naredila Meghan, takšna oseba je v resnici," je na Twitterju zapisala Michelle, tviterašica, ki je delila ta video, ki je do zdaj zbral že več kot sedem milijonov ogledov.

"Je najbolj pristna, strastna in sočutna oseba"

Ker je video postal viralen, ga je kmalu videla tudi oboževalka Emily, ki je kmalu posnela video, v katerem je pojasnila svoj odnos z Meghan. Označila jo je za "resnično najbolj navdihujočo osebo, ki jo je kdaj spoznala", sovraštvo, uperjeno proti njej, pa označila za "nesnago".

"Bila sem ena največjih oboževalk, opazila me je, ko sem ji sledila že nekaj časa. Obstaja cela skupina deklet po vsem svetu, za katero je bila zelo hvaležna in s katero je komunicirala." To je podkrepila tudi s posnetki zaslona, ki jih je pokazala v videu.

Dodala je še, da je ta video posnela zato, ker se je o Meghan razširilo sovraštvo, ki pa je po njenem mnenju neupravičeno. "Meghan je najbolj pristna, strastna in sočutna oseba, ki je resnično imela vpliv na moje življenje."

Slavni voditelj: Meghan je povzpetnica

Je imela pa precej slabši vpliv na življenje britanskega televizijskega voditelja in kolumnista Piersa Morgana, ki je v svoji kolumni pred dobrim letom vojvodinjo Susseško označil za "povzpetnico, ki bo izmolzla kraljevo družino".

V njej opisuje, kako jo je spoznal, še preden je ona spoznala princa Harryja, da jo je imel za prijateljico, a ga je nato povsem "odrezala iz svojega življenja in prekinila vso komunikacijo, brez kakršnegakoli opozorila". "Ko na pot pride nekdo pomembnejši in vplivnejši, v obliki princa Harryja, pa sem bil takoj zavržen kot kup krompirja," je zapisal.

Zaradi te izkušnje je postal sumničav do Meghan in nič v njenem obnašanju vse od javne oznanitve, da sta par, ni olajšalo njegovih skrbi, da ni dobra izbira za britansko kraljevo družino.

