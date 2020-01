Si bosta Meghan in Harry svoj novi dom ustvarila na tem otoku? #video

Potem ko sta Meghan Markle in princ Harry s sinom Archiejem božične praznike preživela na Vancouvrovem otoku, se tam vse glasneje ugiba, ali bosta te kraje izbrala tudi za eno od svojih stalnih prebivališč. Napovedala sta namreč, da bosta v prihodnje živela med Kanado in Veliko Britanijo.

Za začetek - Vancouvrovega otoka ne gre mešati z mestom Vancouver. Res je, da ležita blizu, a ju loči nekaj deset kilometrov širok morski preliv. Gre za drugi največji otok na zahodni obali obeh Amerik in je med najtoplejšimi kraji v Kanadi - na nekaj tamkajšnjih lokacijah gojijo celo oljke in limone.

Božične praznike sta Meghan in Harry s sinom preživela na polotoku Saanich blizu Victorie, glavnega mesta Britanske Kolumbije, tam pa naj bi se Meghan, ki se je kmalu po novem letu s sinom vrnila v Kanado, mudila tudi zdaj.

Princa Harryja srečali med nakupi

Polotok Saanich je posejan z majhnimi mesteci, kjer življenje teče umirjeno in brez večjih pretresov. Prav zato je bilo nekaj domačinov toliko bolj presenečenih, ko so v božičnem času srečali princa Harryja, ki se je odpravil po nakupih po lokalnih trgovinah.

Chris Stephen, lastnica trgovine z opremo za dom v mestecu Sidney, je britanskim medijem te dni razkrila, da se je ustavil tudi pri njej in želel kupiti okraske za praznično mizo. Harryja je spremljal varnostnik, po besedah Stephenove pa sta bila videti "kot dva prijatelja, ki morata v zadnjem trenutku kupiti še nekaj stvari".

Zamenjala ga je za zloglasnega strica

Princa sprva ni prepoznala, opazila pa je, da je (neuspešno) poskušal govoriti s kanadskim naglasom. "Pomislila sem, da se mi zdi znan. Nato pa sem rekla: O moj bog, vi ste princ Andrew!" je priznala, "nato me je sodelavka opomnila, da je to pravzaprav Harry in skoraj sem omedlela." Povedala je, da je bil Harry zelo prijazen, ob tem pa ji je navrgel, da ne more verjeti, da ga je zamenjala z njegovim stricem Andrewom.

Na polotoku Saanich je po besedah domačinov veliko "skritih graščin", kjer bi lahko Meghan in Harry prebivala.

"To je najboljši del Kanade in povsem razumem, zakaj jima je tukaj tako všeč," je še dejala o (morebitni) selitvi Harryja, Meghan in Archieja v njene domače kraje, "res upam, da bosta ostala za vedno."

