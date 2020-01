Kanadski premier kraljici: Bomo mi plačali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trudeau naj bi kraljici osebno zagotovil, da bo Kanada skrbela za varnost Harryja, Meghan in Archieja.

Že pred kriznim sestankom, na katerem se je razpravljalo o prihodnosti princa Harryja in Meghan Markle, ki nočeta več opravljati večine kraljevih dolžnosti, naj bi Justin Trudeau kraljici zagotovil, da bo Kanada pokrila stroške njunega varovanja.

Princ Harry in Meghan Markle sta po sporočilu, da se umikata od kraljevih dolžnosti, izrazila željo, da bi živela med Kanado in Veliko Britanijo.

Kraljica Elizabeta II. je včeraj tudi uradno ugodila njuni želji in sporočila, da ju kraljeva družina popolnoma podpira. Izrazila je razumevanje za to, da hočeta imeti kot mlada družina bolj neodvisno življenje, a hkrati ostati cenjen del kraljeve družine. Kot je pojasnila, bo nastopilo prehodno obdobje, ko bo par živel v Kanadi in Veliki Britaniji.

Na dvoru sicer še vedno niso rešili ključnih vprašanj, kot so: kako se bosta preživljala v prihodnje, ali bosta ohranila kraljevi naziv, bosta še vedno opravljala kraljeve dolžnosti in kako bo poskrbljeno za njuno varnost.

Varovanje naj krije Velika Britanija, kraljica ali kar onadva

Zadnje naj bi pomagala rešiti Kanada, kjer si želi kraljevi par urediti novo domovanje. Kanadski premier Justin Trudeau naj bi namreč kraljici po poročanju Guardiana že pred kriznim sestankom osebno zagotovil, da bo Kanada kot del Commonwealtha poskrbela za varovanje Meghan, Harryja in Archieja.

Varovanje s strani Kanade bo potrebno, čeprav bo za to še naprej skrbel britanski Scotland Yard, saj mora biti varovanje princa Harryja kot nekdanjega britanskega vojaka, ki je služil v Afganistanu, in trenutnega člana kraljeve mornarice na najvišji stopnji.

A tega kanadski davkoplačevalci ne bodo prav veseli, je opozoril kanadski kraljevi zgodovinar Barry Mackenzie: "Tudi če upoštevamo sočutje Kanadčanov, ki ga čutijo do kraljevega para, tega ne bodo dobro sprejeli, saj se jim že zdaj zdi, da je monarhija predraga."

Imel je prav. V anketi med prebivalci Vancouvrovega otoka, kjer naj bi v prihodnje živela vojvoda in vojvodinja Susseška, ni bilo zaznati odobravanja plačila varovanja.

Vsi se strinjajo, da bi morala za njuno varovanje še naprej skrbeti Velika Britanija oziroma kraljica ali pa kar onadva sama.

Vendar tudi to vprašanje kljub namigom kanadskega premierja ostaja odprto, nanj bodo odgovorili v prihodnjih dneh, ko mora britanska kraljeva družina poiskati rešitve za vse "zapletene zadeve", ki so nastale ob oznanitvi odstopa Harryja in Meghan.

"To so zapletene zadeve, ki jih mora rešiti moja družina, in ostalo je še nekaj dela, a sem prosila za končno odločitev v prihodnjih dneh," je včeraj še sporočila kraljica.

