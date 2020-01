Princ William: Vse življenje sem podpiral brata. Zdaj ga ne morem več. #video

V zadnjih dneh se v Veliki Britaniji govori samo o eni stvari: o umiku princa Harryja in njegove žene Meghan Markle od kraljevih dolžnosti. Medtem ko še nihče od kraljeve družine ni javno komentiral njune poteze, se je končno oglasil Harryjev brat, princ William.

Za časnik Sunday Times je dejal, da je užaloščen in prizadet, ker kraljeva družina očitno ni več "ekipa".

Ob tem je še dejal, da je vse, kar lahko zdaj storijo, to, da ju skušajo podpirati in "upati, da bomo na koncu vsi na isti strani. Hočem, da vsi igramo za isto ekipo".

ROYAL EXCLUSIVE: The Duke of Cambridge speaks of his “sadness” at the broken bond with Prince Harry and his sorrow that the royal family is no longer a “team”. Prince William: “I’ve put my arm around my brother all our lives and I can’t do that anymore...I’m sad about that.” pic.twitter.com/EfYytgrf0T