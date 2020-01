Meghan in Harry prizadela britansko kraljevo družino #video

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in da bosta postala finančno neodvisna.

Ko sta princ Harry in Meghan Markle včeraj sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in da bosta postala finančno neodvisna, nista presenetila le sveta, temveč tudi Buckinghamsko palačo, ki tega ni pričakovala. Vsaj na takšen način ne.

BBC poroča, da naj bi se kraljevi par s preostalo družino in kraljico sicer na začetku pogovarjal o sestopu, a so bili to zgolj pogovori v začetni fazi. Javnega oznanila in dokončne odločitve tako hitro pa menda niso pričakovali, poroča kraljevi dopisnik Jonny Dymond.

Iz palače so tako po njunem uradnem sporočilu javnosti navedli le, da razumejo njuno željo po drugačnem pristopu, vendar "gre za zapletene zadeve, ki za razrešitev zahtevajo svoj čas".

"V kraljevi palači so bili nad njuno odločitvijo globoko razočarani," je za BBC pojasnil Dymond in dodal, da včerajšnja vest kaže na pravo razmerje moči znotraj Buckinghamske palače, saj se pred oznanitvijo nista posvetovala s kraljico Elizabeto II.

Poudaril je še, da je zdaj več kot očitno, da obstaja velik razkol med zakoncema Sussex in preostalimi člani kraljeve družine.

"Izjemno neodgovorna" ponavljajoča se zgodovina

Svoje mnenje je izrazil tudi kraljevi komentator Richard Fitzwilliams, ki je dejal, da je bila njuna poteza, da javnost o tem obvestita brez temeljitega posvetovanja s kraljevo družino, "izjemno neodgovorna".

Harryja je nato primerjal z Edvardom VIII., ki je leta 1936 poskrbel za odmeven umik od kraljevih dolžnosti, da bi se lahko poročil z Wallis Simpson, prav tako ameriško ločenko, kot je Meghan. "Seveda tu ne gre za enako zadevo, saj je Harry komaj šesti v vrsti za prestol (Edward je bil že kralj, op. p.), a način, kako je to izpeljal, je prav tako neverjeten kot takrat."

Edward se takrat kot kralj ni smel poročiti z ločenko, zato se je raje odločil, da odstopi. Na položaj je tako prišel njegov brat in oče Elizabete II., Jurij VI. Po zgodbi, kako je Jurij VI. prevzel britansko kraljevo krono, so posneli film Kraljev govor.

Fitzwilliams je dodal, da je bilo že lansko leto "precej grozljivo" za britansko kraljevo družino. Tudi letošnje se je začelo precej slabo in bo s seboj prineslo "resne posledice".

Med drugim Harryja primerjajo z njegovo mamo Diano. Menijo, da je tudi on tako nesrečen v kraljevi družini, kot je bila ona, in dodajajo, da se tudi on rad dobrodelno udejstvuje.

Pripravljena sta na naslednje poglavje v svojem življenju

Meghan in Harry sta svojo odločitev pojasnila z besedami, da sta o tem razmišljala več mesecev in da si bosta prizadevala za finančno neodvisnost od kraljeve institucije, a poudarila, da bosta še naprej podpirala in spoštovala delo kraljice.

Svoj čas bosta od zdaj razporedila med bivanjem v Veliki Britaniji in Severni Ameriki. "Ta geografska raznolikost nama bo omogočila, da bova sina Archieja še naprej vzgajala v duhu kraljeve tradicije, v kateri se je rodil, hkrati pa se bova lahko posvetila naslednjemu poglavju svojega življenja z začetkom najine dobrodelne organizacije," sta pojasnila.

Ob tem sta izrazila veselje in vznemirjenost ob prihajajočih projektih ter obljubila, da bosta kmalu izdala več informacij o novih načrtih. "Še naprej bova sodelovala z Njenim veličanstvom, kraljico Elizabeto, princem Charlesom in vojvodo Cambriškim. Do takrat vas prosiva za podporo," sta sklenila zapis.

A kako bo to videti v praksi?

Ob tem se poraja vedno več vprašanj, kako bo to videti v praksi. Kdo bo od zdaj naprej skrbel za njuno varnost? Bo to Scotland Yard, ki skrbi za varnost kraljeve družine, bodo morali za to prositi Kanadčane? Kdo bo to plačal?

Še več: kakšni bosta od zdaj naprej njuni vlogi, kje bosta živela, kdo bo plačeval za to? Kakšen bo zdaj njun odnos s preostalo kraljevo družino? In še: kaj to v resnici pomeni za britansko kraljevo družino?

Vse to se sprašujejo številni poznavalci britanske kraljeve družine, medtem ko je nekdanji svetovalec kraljici Dickie Arbiter preprosto dejal, da se bodo odgovori na vsa ta vprašanja pokazali čez čas.

Na vprašanje, kje bosta živela, sta sicer v sporočilu odgovorila že sama: njuna uradna rezidenca bo kot do zdaj Frogmore Cottage, a bo morala kraljica najprej odobriti, da lahko to ostane nespremenjeno. Komentator Fitzwilliams je ob tem spomnil, da so to domovanje plačali davkoplačevalci, prenova stavbe jih je stala kar 2,8 milijona evrov, česar v prihodnje verjetno ne bodo več sprejeli. "Odprto ostaja vprašanje varovanja, ki se bo razširilo v Severno Ameriko, kar bo očitno zelo drago."

Menda pa je jasno, da bosta obdržala svoja kraljeva naziva.

Odhod tako dramatičen, da je dobil ime #megxit

Odločitev, da se umakneta od kraljevih dolžnosti, je prišla le nekaj mesecev po tem, ko se je novembra od javnih dolžnosti umaknil tudi Harryjev stric, princ Andrew. Ta se je v zadnjih mesecih znašel na udaru kritik zaradi prijateljevanja s pokojnim ameriškim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom ter obtožb o posilstvu in spolnih odnosih z mladoletnicami.

A medtem ko umik princa Andrewa ni močno vplival na palačo, se bo odsotnost Meghan in Harryja vsekakor poznala. Številni se strinjajo, da sta v palačo prinesla svež veter in pomagala kraljevi družini do nove priljubljenosti, zato je bila ta odločitev za marsikoga šok, ki so ga poimenovali kar #megxit.

Nepričakovan, a logičen korak

Čeprav sta Harry in Meghan s tem presenetila mnoge, pa je bilo mogoče v kraljevi družini že nekaj časa zaznavati korenite spremembe. Sprva sta se oddaljila od preostale družine, predvsem od princa Williama in njegove žene Kate Middleton, kar sta potrdila v nedavnem intervjuju, v katerem je Harry priznal, da z bratom trenutno nista v najboljših odnosih.

Nato je sledila odločitev, da božiča ne bosta praznovala s kraljico in preostalimi Harryjevimi sorodniki v Sandringhamu, kot je to v navadi, temveč sta raje odpotovala na šesttedenski oddih v Ameriko, kjer sta božič preživela z Meghanino mamo Dorio.

Za umik sta se verjetno odločila tudi zaradi nenehnega pritiska javnosti, pod katerim sta bila vse od poroke maja 2018.

Po koncu afriške turneje sta celo vložila tožbe proti medijem - Meghan zaradi razkritja zasebnega pisma toži Mail on Sunday, princ Harry pa je zaradi domnevnega hekerskega vdora v telefon vložil tožbe proti The Sunu, Daily Mirrorju in nekdanjemu News of the World. V svojem zapisu je odnos britanskih medijev do Meghan primerjal z odnosom tiska do njegove pokojne matere Diane.

Harry sicer kljub tej odločitvi ostaja šesti v vrsti za britanski kraljevi prestol - po očetu, princu Charlesu, bratu, princu Williamu, in njegovih treh otrocih.

