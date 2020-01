Odzivi po umiku Meghan in Harryja: Svoje življenje sta vzela v svoje roke #video

S tem, ko sta princ Harry in Meghan Markle sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in da bosta postala finančno neodvisna, sta prizadela kraljevo družino, a prijetno presenetila mnoge. Večina meni, da si zaslužita živeti tako, kot sama hočeta.

BBC poroča, da Buckinghamska palača nikakor ni pričakovala tako hitre dokončne odločitve in javnega oznanila princa Harryja in Meghan Markle o umiku od kraljevih dolžnosti. O tem so se sprva sicer okvirno pogovarjali, a pomembnih vprašanj, na primer o nadaljnjem življenju, dolžnostih in varovanju, niso dorekli.

Kraljevi par se je tega lotil na lastno pest, kar večina ljudi oziroma "navadni smrtniki" pozdravljajo.

Foto: Getty Images

"Mi lahko izbiramo, oni pa tega ne morejo vedno"

"Pozdravljam odločitev, da sta se umaknila iz medijev, saj menim, da sta v medijih že tako preveč. Če hočeta torej živeti zasebno življenje, naj živita zasebno življenje," meni eden od vprašanih.

A neki drugi Britanec se ne strinja z njim, saj meni, da je bila njuna poteza "povsem neodgovorna" ter da bi se morala "obnašati kraljevemu statusu primerno".

"To je njuna izbira, kaj ni? To lahko storita kot člana kraljeve družine in kot človeka. Mi lahko izbiramo lastno službo, oni pa tega ne morejo vedno," je dejala anketiranka, druga pa je dodala, da je ta odločitev ni presenetila, češ da je "Meghan nekakšna hollywoodska dama".

"Zanimivo bo videti, kako jima bo šlo po tem"

Medtem ko imajo Britanci jasno razdelano mnenje o tej spremembi v kraljevi družini, pa se v Avstraliji, ki je prav tako ustavna monarhija s kraljico Elizabeto II. na čelu, s tem ne ukvarjajo preveč.

"Bila sem precej presenečena, ko sem prebrala novice, saj nisem vedela, da je sploh mogoče izstopiti iz kraljeve družine, a mislim, da je dobro, kar sta storila," pravi Janani Venkat in dodaja, da je osebno kraljeva družina sploh ne zanima, bo pa "zanimivo videti, kako jima bo šlo po tem".

Tudi upokojenec Peter Wotton se ne ukvarja preveč s kraljevo družino, a meni, da sta Harry in Meghan zelo privilegiran par, ki "kot večina članov kraljeve družine svojih dolžnosti ne jemlje resno", čeprav "imajo tudi premierja, ki svojih dolžnosti ne jemlje resno".

Prebivalka Sydneyja Rachel Morton pa medtem trdi, da sta "tako ali tako imela bolj omejeno vlogo v kraljevi družini", zato razume, da se hočeta raje osredotočati na dobrodelnost. "Mislim, da je to tudi najbolje, kar lahko storita. Harry niti ni naslednji v vrsti za prestol, torej mora nekaj početi, in če bo počel to, bo bolje za skupnost."

Z njo se strinja tudi Megan Allan, ki dodaja: "Zakaj pa ne? Svoje življenje sta vzela v svoje roke."

Hočeta biti dobrodelna in finančno neodvisna

Meghan in Harry sta svojo odločitev pojasnila z besedami, da sta o tem razmišljala več mesecev, da si bosta prizadevala za finančno neodvisnost od kraljeve institucije ter da se bosta posvetila naslednjemu poglavju z začetkom dobrodelne organizacije.

Ta nepričakovana poteza je bila sicer logična, saj sta se že pred meseci oddaljila od preostale družine, predvsem od princa Williama in njegove žene Kate Middleton, čutila sta nenehen pritisk javnosti in medijev, Harry pa je celo začutil, da se mediji do Meghan obnašajo tako kot do njegove pokojne mame Diane.

Harry kljub tej odločitvi ostaja šesti v vrsti za britanski kraljevi prestol - po očetu, princu Charlesu, bratu, princu Williamu, in njegovih treh otrocih.