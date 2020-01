Oprah zanika vsakršno vpletenost v odločitev Harryja in Meghan #video

Na Oprah Winfrey so leteli očitki, da je ona vplivala na odločitev britanskega princa Harryja in njegove žene Meghan Markle, da se umakneta od kraljevih dolžnosti. A legendarna voditeljica vse to zanika.

Oprah Winfrey je za revijo People zanikala vse očitke, da naj bi bila prav ona tista, ki je pomagala princu Harryju in Meghan Markle sprejeti odločitev, da se umakneta od vseh kraljevih dolžnosti in postaneta finančno neodvisna.

"Meghan in Harry ne potrebujeta moje pomoči, da ugotovita, kaj je najbolje za njiju," je razložila slavna televizijska voditeljica in dodala, da ju "podpira pri vsaki odločitvi, ki jo bosta sprejela za svojo družino".

Meghan in Harry nočeta več opravljati kraljevih dolžnosti. Foto: Getty Images

V Ameriki imata dobro zaledje prijateljev

Kmalu po poročanju o umiku od kraljevih dolžnosti je časnik Page Six namreč poročal, da sta se Meghan in Harry obrnila na Oprah za nasvet, kako biti "bolj svobodna", ter da naj bi jima prav 65-letna zvezdnica svetovala, naj se preselita v Ameriko in gradita na lastni znamki.

Časnik je ob tem še zapisal, da naj bi se po podporo in nasvet obrnila tudi na druge slavne prijatelje, kot so Michelle in Barack Obama ter George in Amal Clooney.

Kraljeva zakonca sta se z Oprah, ki je bila povabljena tudi na njuno poroko maja 2018, še posebej zbližala, ko je Harry z njo snemal oddajo o duševnem zdravju za Apple TV+, ki bo na ogled konec leta.

Page Six je ob tem še razkril, da naj bi se Oprahina zelo dobra prijateljica Gayle King že dogovarjala s Harryjem in Meghan za prvi ekskluzivni intervju po "megxitu", kot so poimenovali umik vojvode in vojvodinje Susseške iz britanske kraljeve družine.

Meghan je odpotovala nazaj v Kanado k sinu, Harry pa se v Lonodnu dogovaja, kako bo umik videti v praksi. Foto: Getty Images

Meghan je trenutno v Kanadi, Harry v Veliki Britaniji

Potem ko sta razburkala strasti in menda precej ujezila in prizadela kraljevo družino, se je Meghan vrnila v Kanado, kjer je ves ta čas ostal njun sin Archie. Nanj naj bi vmes po poročanju tujih medijev pazila Meghanina najboljša prijateljica Jessica Mulroney.

Harry pa je trenutno v Londonu, da bi reši nastalo situacijo ter da skupaj s princem Charlesom, princem Williamom in kraljico Elizabeto II. doreče, kako bodo izpeljali njun umik od opravljanja kraljevih dolžnosti ter kako naj bi bilo to v praksi sploh videti.

Kraljica naj bi si želela, da bi situacijo rešili čim prej, v nekaj dneh, ter pravi, da nikakor ne želi, da bi se vlekla še tedne.

