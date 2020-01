Meghan sama nazaj v Kanado, Harry za zdaj ostaja v Londonu #video

Po treh dneh ima Meghan Markle Velike Britanije očitno dovolj in se je odločila sama vrniti v Kanado, kjer je po poročanju tujih medijev tudi ves ta čas ostal mali Archie.

Nanj naj bi v teh treh dneh, ko sta bila vojvoda in vojvodinja Susseška v Britaniji, poleg varušk pazila Meghanina najboljša prijateljica Jessica Mulroney, ki je tudi sama mama treh otrok, poroča portal E! News.

In medtem ko se je Meghan že vrnila v Kanado, njen mož, princ Harry, še nekaj časa ostaja v Londonu, da reši nastalo situacijo ter da skupaj s princem Charlesom, princem Williamom in kraljico Elizabeto II doreče, kako bodo izpeljali njun umik od opravljanja kraljevih dolžnosti ter kako naj bi to bilo v praksi sploh videti, piše BBC.

Pri tem pa naj bi bila kraljica odločena, da bodo to zapleteno situacijo, ki je nastala, rešili v nekaj dneh in da se nikakor ne bo nerešena vlekla naprej še tedne.

Princ Harry za zdaj ostaja v Londonu. Foto: Getty Images

Iz kraljeve sobe v muzeju umaknili voščeni lutki Meghan in Harryja

Z ukrepi po nenadni odločitvi kraljevega para ni čakal niti londonski muzej voščenih lutk Madame Tussauds, ki je takoj iz kraljeve sobe, kjer stojijo lutke članov britanske kraljeve družine, umaknil Harryja in Meghan.

Medtem je mnenje javnosti o njuni odločitvi, da se umakneta od kraljevih dolžnosti in se finančno osamosvojita, deljeno. Nekateri so pozdravili dejstvo, da hočeta hoditi po svoji poti in si krojiti življenje po svojih željah, drugi pa menijo, da je Harry ravnal narobe.

Nekdanji kraljevi kuhar: Meghan je lačna slave, Harry lahkomiseln

Med njimi je tudi nekdanji kraljevi kuhar Darren McGrady, ki je 15 let kuhal za kraljevo družino in njihove eminentne goste. Na Twitterju si je dal duška in v več zapisih brez dlake na jeziku Meghan označil za lačno slave, Harryja pa za lahkomiselnega.

Nekdanji kraljevi kuhar trdi, da je Meghan lačna slave, Harry pa zmanipuliran in lahkomiseln. Foto: Getty Images

"Meghan nikoli ni hotela biti del kraljeve družine. Hotela je biti slavna. Meghan je slavna! Vse se vrti okrog Meghan!" se je glasil eden od mnogih zapisov, drugi pa: "Ljudje, ki niso poznali princese Diane, govorijo, da bi bila ponosna. Bila bi besna, ker je Harry tako zmanipuliran."

Nadaljeval je, da mu je princesa Diana enkrat v kuhinji Kensingtonske palače rekla, da je William bolj premišljen in resen kot njegov oče, medtem ko je Harry po njej bolj lahkomiseln. In da ne glede na vse sama nikoli ni bila nespoštljiva do kraljice in da bi bila zdaj resnično jezna na sina.

Meghan never wanted to be Royal. Meghan wanted to be famous. Meghan is famous! It's all about Meghan! https://t.co/SNAij6yWz7 — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 8, 2020

People saying Princess Diana would be proud don't know Princess Diana. She would have been furious that Harry had been so manipulated #SadDay — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 8, 2020

I remember Princess Diana in the kitchen at Kensington Palace talking about "her boys" ... "William is deep like his father. Harry is an airhead like me" I guess she nailed it. — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 9, 2020