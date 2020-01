Londonski muzej umaknil voščeni lutki Harryja in Meghan #video

Potem ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška sporočila, da opuščata kraljeve dolžnosti, so v londonskem muzeju Madame Tussauds sprejeli odločitev o umiku njunih voščenih lutk iz kraljeve zbirke.

Voščeni lutki princa Harryja in njegove žene Meghan sta bili del kraljeve zbirke londonskega muzeja voščenih lutk. Skulpturi zakoncev sta stali poleg kraljice Elizabete II., njenega moža princa Philipa, ter princa Williama in žene Kate. Kot kaže, ju tam ne bo več mogoče videti, poroča stran Abc News.

Ne pripada jima mesto v kraljevi družini

Foto: Reuters Ko sta Harry in Meghan včeraj oznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti, so se pristojni v muzeju odločili, da jima ne pripada več prostor med člani britanske kraljeve družine. Njuni lutki bosta še vedno na voljo za ogled, vendar v drugem delu muzeja - v katerem sklopu natanko, še ni znano.

Lutko princa Harryja so ustvarili leta 2014 ob njegovem 34. rojstnem dnevu, Meghan pa so dodali štiri leta pozneje. Njuni repliki sta oblečeni v podobna oblačila, kot jih je par nosil ob javni oznanitvi zaroke.

Presenečenje ali ne?

Čeprav bi se številnim zdelo, da muzej Madame Tussauds s tako radikalnim korakom pretirava, pa je treba omeniti, da muzej že vrsto let sodeluje s kraljevo družino. "Muzej vse od svojega odprtja leta 1884 vzdržuje tesne odnose z britansko kraljevo družino," piše na njihovi uradni spletni strani, zato umik skulptur ni niti takšno presenečenje, še posebej ne zaradi tega, ker naj bi Meghan in Harry z novico o umiku presenetila tudi Buckinghamsko palačo.

Meghan in Harry sta izgubila mesto ob kraljici. Foto: Reuters

Kot je poročal BBC, so bili v kraljevi palači nad njuno potezo globoko razočarani in niso pričakovali, da bosta dokončno odločitev o umiku z javnih dolžnosti oznanila tako hitro. Par naj bi se s kraljico o tem sicer pogovarjal, a naj bi bili to zgolj pogovori v začetni fazi.

Želita biti finančno neodvisna

Oče in mati osemmesečnega Archieja sta odločitev o opustitvi opravljanja uradnih kraljevih dolžnosti sprejela po več mesecih razmišljanj in razprav. Svoje načrte za prihodnost sta podkrepila z argumenti, da želita postati finančno neodvisna od kraljeve institucije in da se želita posvetiti drugih dobrodelnim projektom, kot je snovanje lastne dobrodelne organizacije. Sicer sta poudarila, da bosta pri nadaljnjem delu še naprej spoštovala in podpirala britansko kraljevo družino.