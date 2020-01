Kraljica bo danes začrtala nadaljnjo usodo Harryja in Meghan #video

Danes se bo na britanskem dvoru odvijalo krizno srečanje kraljice, njenega sina Charlesa in vnukov Harryja in Williama ter Meghan Markle. Skupaj bodo poskušali rešiti nesoglasja glede odločitve, da Harry in Meghan opustita kraljeve dolžnosti.

Kraljica Elizabeta II., princ Charles, princ William in princ Harry se bodo danes sestali na angleškem posestvu kraljeve družine v Sandringhamu, zato so to krizno srečanje že poimenovali Sandringhamov vrh. Meghan Markle, ki se je v četrtek vrnila v Kanado k sinu Archieju, se jim bo pridružila prek telefonskega klica iz Vancouvra.

Na sestanku bodo poskušali določiti naslednje korake Harryja in Meghan, ki sta v sredo sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti.

Bosta sploh še ostala vojvoda in vojvodinja?

Ker sta vojvoda in vojvodinja Susseška stvari izpeljala na lastno pest, ne da bi se pred javno oznanitvijo posvetovala o ključnih vprašanjih, jih je treba reševati zdaj.

Kraljica je takoj dejala, da hoče s tem opraviti čim prej in da noče, da "bi se to vleklo še tedne".

Med drugim bodo reševali vprašanja o njunih nazivih vojvode in vojvodinje, kje bo njuna uradna rezidenca, kdo bo skrbel za njuno varovanje in kakšno bo to v prihodnje, ter tudi, do koliko kraljičinih sredstev bosta upravičena, saj sta se s tem, ko sta se odrekla kraljevim dolžnostim, odpovedala tudi davkoplačevalskemu denarju. Odprti sta tudi vprašanji o upravičenosti do sredstev princa Charlesa ter kakšne komercialne dogovore bosta lahko sklepala.

Rešiti bodo morali tudi vprašanje, ali bosta sploh ostala vojvoda in vojvodinja. Foto: Getty Images

Harry je Meghan že uredil prvo delo

Ker sta ob izjavi, da se odrekata kraljevim dolžnostim, sporočila tudi, da želita biti odslej finančno neodvisna, se zdaj poraja tudi vprašanje, kaj bosta počela.

Predvsem za Meghan se namiguje, da je za ta korak "navijala" zato, ker si želi nadaljevati igralsko kariero, kar se je nekako potrdilo že pretekli vikend.

Tuji mediji namreč poročajo, da je pristala na snemanje z Disneyjem in bo za enega od njihovih animiranih filmov posodila svoj glas. Menda naj bi to "delo" dobila v zameno za donacijo Disneyja dobrodelni organizaciji za zaščito slonov.

In kot kaže s posnetka, ki je zdaj zaokrožil, naj bi to uredil prav princ Harry. Ko sta se zakonca julija lani udeležila londonske premiere filma Levji kralj, je Harry Disneyjevemu direktorju Bobu Igerju, medtem ko je Meghan govorila z Beyoncé in Jay-Z-jem, dejal: "Ona dela sinhronizacije, veš," ob čemer je Iger videti presenečen in prizna, da tega ni vedel. Harry pokaže proti Meghan in doda, da jo to "res zanima", na kar Iger odgovori: "Seveda, z veseljem poskusimo."

"Vedela je, v kaj se spušča"

Britanci pa se medtem različno odzivajo na spremembe na britanskem kraljevem dvoru. Nekateri odločitev Harryja in Meghan pozdravljajo, spet drugi menijo, da je neprimerna.

"Mislim, da je malo predrzno. Poročila sta se, bila člana kraljeve družine, plačali smo za poroko, in zdaj nenadoma nočeta več tega. Ne moreš biti del kraljeve družine in se nato kar odločiti, da ne boš več," meni ena intervjuvanka, s čimer se strinja še nekdo, češ da je Harry del kraljeve družine "in to je to". "Ne more ubežati temu. Predvsem pa menim, da nam ni treba plačevati varovanja zanj, če noče več biti del družine."

Spet drugi pa meni, da sta navsezadnje le mlad par, a da bi Meghan lahko predvidevala, kako se bo vse skupaj odvijalo. "Vedela je, v kaj se spušča, kajne? Mislim, poglejte njegovo mamo."

Najslabše pa so odločitev o umiku sprejeli drugi članki britanske kraljeve družine, predvsem Harryjev brat, princ William. Sunday Times poroča, da je užaloščen in prizadet, ker kraljeva družina očitno ni več "ekipa". "Vse življenje sem podpiral brata. Zdaj ga ne morem več. Zaradi tega sem žalosten," je še dejal.

