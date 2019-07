Oče Meghan Markle spet postavljen na stran: vabila na vnukov krst ni dobil

Meghanin odtujeni oče Thomas ostaja na drugi strani luže in do tega dne ni spoznal niti njenega moža princa Harryja niti svojega vnuka Archieja. Za britanski Daily Mail je razkril, da ni bil povabljen niti na zasebni krst, ki se je odvijal pretekli vikend, kar ga je zelo užalostilo.

"Spraševali so me, ali bi šel v Britanijo obiskat svojega vnuka in ali bi bil rad na njegovem krstu, in seveda bi bil zelo vesel, če bi lahko bil tam. Archieju in njegovim staršem želim veliko zdravja in sreče," je povedal za medij.

Archiejev krst se je odvijal v zasebnem obredu in v krogu najožjih članov družine. Skupno naj bi se ga udeležilo 25 povabljencev, med njimi Meghanina mama Doria, brat princa Harryja William in njegova žena Kate, Harryjev oče princ Charles in žena Camilla, ter Harryjevi teti, sestri pokojne princese Diane lady Jane Fellowes in lady Sarah McCorquodale.

Ožja družina, ki je bila prisotna na Archiejevem krstu. Foto: Reuters

Gospod Markle ignorira Meghanine prošnje, naj ne govori z mediji

Številni tuji mediji predvidevajo, da gospod Markle vabila na kraljevi krst ni dobil predvsem zato, ker kljub Meghaninim prošnjam, naj ne govori z mediji o njej, počne prav to.

Začelo se je lani pred poroko, ko je gospod Markle priredil fotografije paparacev med pomerjanjem smokinga za veliki dan, ki se ga na koncu ni udeležil. To naj bi mu preprečila nujna operacija srca. Govori pa se, da so bile resnični razlog za izostanek prav prirejene fotografije ter da ga Meghan zato ni hotela imeti ob sebi. Namesto Thomasa jo je pred oltar nato pospremil Harryjev oče, princ Charles.

Thomas je kasneje priznal sodelovanje s paparaci in se opravičil, a prepad med njim in hčerko je postajal vse širši in globlji. Po poroki naj bi mu celo poslala na roke napisano pismo na petih straneh, v katerem ga roti, naj preneha komunicirati z mediji in jim izdajati zasebne družinske zadeve. A Thomas je kasneje prav to pismo pokazal nekemu tabloidu, češ da si želi s tem le oprati svoje ime.

