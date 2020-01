"Hočem, da slišite resnico od mene. Ne kot princa ali vojvode, ampak Harryja." #video

Britanski princ Harry je včeraj prvič javno spregovoril po oznanitvi, da se z ženo Meghan Markle umikata od kraljevih dolžnosti.

Med govorom na dobrodelnem dogodku, na katerem so zbirali sredstva za psihično zdravje otrok okuženih s HIV, je spregovoril o nedavni ločitvi od kraljeve družine, kar je podprla tudi njegova babica, kraljica Elizabeta II.

"Odločitve, da se z ženo umakneva, nisva sprejela zlahka"

"Preden začnem, naj povem, da si lahko samo predstavljam, kaj ste slišali ali prebrali v zadnjih tednih. Zato hočem, da slišite resnico od mene. Ne kot princa ali vojvode, ampak Harryja," je začel.

Razložil je, da bo Velika Britanija vedno njegov dom in kraj, ki ga ljubi, ter da se to ne bo nikoli spremenilo. "Odraščal sem ob vaši podpori in opazoval sem, kako ste sprejeli Meghan, kako sem našel ljubezen in podporo, ki sem si jo želel vse življenje. Končno, drugi sin Diane se je ustalil, hura!"

Nato je dejal, da si z ženo delita vrednote ter da sta bila po poroki vesela in navdušena, da bosta lahko s ponosom služila Veliki Britaniji, prav zato je bilo odločitev o umiku toliko težje sprejeti, je dejal.

Harryjev govor sta zakonca objavila tudi na svojem uradnem profilu na Instagramu The Duke and Duchess of Sussex:

Zaradi teh razlogov me zelo žalosti, da je prišlo do tega. Odločitve, da se z ženo umakneva, nisva sprejela zlahka. O tem sva se pogovarjala mesece.

Ob tem je še dodal, da ni bilo druge možnosti ter da to nikakor ne pomeni, da sta komurkoli obrnila hrbet, a da sta si želela drugačen razplet. "Upala sva, da bi lahko še naprej služila kraljici in Skupnosti narodov, vendar brez podpore davkoplačevalskega denarja, a to ni bilo mogoče."

Za konec je še pojasnil, da do svoje babice čuti neizmerno spoštovanje ter da je neizmerno hvaležen njej in drugim članom družine za njihovo podporo, ki so jo izkazali njemu in Meghan.

Foto: Getty Images

Ostala sta brez naslavljanja "kraljeva visokost"

Potem ko sta Harry in Meghan 8. januarja sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti ter da hočeta biti finančno neodvisna, ju je pri tem kraljica javno podprla in v soboto sporočila, da ne bosta več uporabljala nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti. Harry bo izgubil tudi vse vojaške čine.

Poleg tega nameravata vrniti 2,4 milijona funtov (2,8 milijona evrov) davkoplačevalskega denarja za obnovo svoje rezidence Frogmore, ki bo ostala njun britanski dom. Zanjo bosta v prihodnje plačevala najemnino.

Glede varovanja iz Buckinghamske palače še niso razkrili, kako bodo to financirali v prihodnje, je pa časnik Telegraph poročal, da bodo stroške varovanja para tudi v prihodnje verjetno še vedno krili davkoplačevalci. Čeprav se bosta umaknila iz blišča kraljevih dolžnosti, namreč ostajata privlačni tarči za teroristične skupine, politične fanatike ali ugrabitve.

Nova ureditev bo začela veljati spomladi, ko bosta ostala brez kraljevega naziva, kraljevih dolžnosti, vojaških nazivov, turnej, javnih sredstev, večino časa pa bosta verjetno preživela v Kanadi, poroča STA.

