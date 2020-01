Harry odletel v Kanado, Meghan tudi tam za petami paparaci #video

Kar nekaj časa je trajalo, da je po naznanilu Harryja in Meghan, da se poslavljata od uradnih kraljevih dolžnosti, britanska kraljeva družina dorekla vsaj prve podrobnosti njunega izstopa iz monarhije. A zdaj, ko so osnove začrtane, je Harry odletel k Meghan in Archieju v Kanado. Njegova soproga medtem tudi tam nima miru pred paparaci, ki so ji vztrajno sledili med jutranjim sprehodom.

Potem ko je opravil še svoje zadnje kraljeve obveznosti, se udeležil še zadnjega uradnega dogodka ter v govoru prvič javno povedal še svojo plat zgodbe, se je princ Harry poslovil od svoje domovine. Vsaj za zdaj. In odletel k Meghan in Archieju v Kanado, kjer si bo družina ustvarila svoj novi dom. Kje točno bodo domovali, še ni uradno znano, prav tako še ni razjasnjeno vprašanje, kdo bo v Kanadi skrbel za njuno varnost.

Potem ko sta z Meghan vse, vključno s kraljico, presenetila z novico, da se umikata od uradnih kraljevih dolžnosti, se je moral Harry soočiti s posledicami njune odločitve. Sledil je krizni sestanek z Elizabeto II., princem Williamom in princem Charlesom, kjer so poskušali doreči, kako bo njun umik vplival na monarhijo in kako bo tako imenovan meghxit dejansko videti v praksi.

Foto: Getty Images

A medtem ko se je Harry dogovarjal še o zadnjih podrobnostih o njunem izstopu iz monarhije ter na veliko sestankoval, je njegova soproga že odletela nazaj v Kanado, kjer je teh nekaj dni v varstvu varušk in njene najboljše prijateljice počakal tudi mali Archie. Tuji mediji so tudi tam sledili vsakemu njenemu koraku in poročali o kar nekaj njenih aktivnostih čez lužo.

Honey I’m home 😀



The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) January 20, 2020

Med drugim je v tem času, ko je bila sama, obiskala nekaj različnih organizacij v Vancouvru. Na letališče je šla iskat prijateljico, prav tako so ji paparaci sledili med jutranjim sprehodom z Archiejem in psi, poroča portal E! News. A po fotografijah sodeč, vojvodinje Susseške tokrat objektivi niso motili, saj se je ves čas sproščeno nasmihala.