Po "megxitu" tudi Harryjeva teta ne ve, kako bo zmogla

Grofica Wessexa je ambasadorka več kot 70 dobrodelnih organizacij in drugih institucij.

Sophie, grofica Wessexa, se je, tako kot Kate Middleton, malce pritožila čez količino obveznosti, ki jih ima kot članica britanske kraljeve družine, in dodala, da ne ve, ali bi jih po umiku Harryja in Meghan zmogla še več.

Potem ko je tabloid Tatler poročal, da naj bi se Kate Middleton pritožila čez Harryja in njegovo ženo Meghan Markle, češ da ima zaradi njunega umika več obveznosti, se je te teme dotaknila še Harryjeva teta.

Žena najmlajšega kraljičinega sina Edwarda, Sophie, grofica Wessexa, je za revijo People priznala, da je "zaposlena kot še nikoli", ter da ne ve, ali bi zmogla prevzeti še dolžnosti, ki so jih za sabo pustili Harry in Meghan, pa tudi osramočeni princ Andrew.

Njen svak je namreč že novembra lani sporočil, da začasno ne bo več opravljal kraljevih dolžnosti, pred nekaj dnevi pa se je pisalo, da kraljica Elizabeta II. nima nobenega namena, da bi mu vrnila kraljeve funkcije.

Sophie zaradi srčnosti primerjajo z Diano

Za zdaj se pri urnikih preostalih članov kraljeve družine ni nič spremenilo, pravi Sophie, ki upa, da bo pri tem tudi ostalo. "Ne vem, koliko dodatnega dela bi lahko sploh zmogla, saj ima dan omejeno število ur. Zelo sem zaposlena in ne vem, ali bi lahko v urnik spravila še kaj," je priznala za People.

Sophie je namreč ambasadorka več kot 70 dobrodelnih organizacij in drugih institucij, ki se med drugim ukvarjajo z otroki, agrokulturo, pomočjo slepim in slabovidnim ter preprečevanjem spolnega nasilja.

In kot kaže, ji gre pri zastopanju kraljeve družine dobro, saj je na zadnjem obisku Južnega Sudana tako navdušila s svojo srčnostjo, da so ljudje začeli vleči vzporednice z njeno pokojno svakinjo, princeso Diano. A ta primerjava ji ni najbolj všeč, pravi. "Mislim, da ne bom zmogla stvari spremeniti do te mere, kot jih je ona, a upam, da se bom potrudila po najboljših močeh."

Sophie pravi, da je bila Meghanina zaveznica. Foto: Getty Images

Vsi so poskušali pomagati Meghan

Grofica se je v intervjuju dotaknila tudi odnosa z Meghan in tega, kako podobni sta si. Obe namreč prihajata iz srednjega razreda in obe sta ob poroki s članom kraljeve družine prejemali hude negativne odzive – tako od medijev kot ljudstva.

A Sophie je imela nekaj prednosti, je razložila: "Ne pozabite, jaz sem imela pet let časa, da se prilagodim. Med najino šestmesečno zaroko sem celo bivala v Buckinghamski palači."

Tam je tudi ostala in tako je v času Meghaninega prihoda živela v neposredni bližini njunega doma Frogmore Cottage. Postala je njena zaupnica in ji stala ob strani, tako kot vsi preostali, je dodala. "Vsi poskušamo pomagati vsakemu novemu članu družine."

