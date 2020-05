Kate se po drami z Meghan in Harryjem počuti izčrpano in ujeto #video

Potem ko sta Meghan Markle in princ Harry uradno in tudi zares zapustila britansko kraljevo družino, na dan prihaja vse več podrobnosti o tem, kakšni so zdaj odnosi s Harryjevim bratom in njegovo ženo.

Britanski mediji te dni pišejo o podrobnostih v odnosu Harryja in Meghan Markle s princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton. Predvsem Kate naj bi bila precej prizadeta zaradi Harryjeve selitve čez lužo, revija Tatler pa poroča, da je "izčrpana in ujeta".

Tako naj bi se počutila predvsem zato, ker je zaradi Harryjevega in Meghaninega umika velik del kraljevih obveznosti padel na Katina in Williamova pleča, na kar nista bila pripravljena. "Kate je besna zaradi dodatnega dela. Tega seveda ne pokaže, se smehlja in vede kot običajno, a tega si ni želela," je razkril vir.

Princ in igralka – ljubezenska zgodba, ki že od začetka žanje ogromno pozornosti:

Dolžnosti Harryja in Meghan sta morala prevzeti William in Kate

Kraljeve obveznosti so se za Kate kot vojvodinjo Cambriško v času novega koronavirusa sicer umirile, a je morala po tem, ko sta Harry in Meghan januarja oznanila, da se umikata iz kraljeve družine, velik del dolžnosti prevzeti nase. "Meghan in Harry sta tako sebična," je še dejal vir, ki naj bi bil bližnji prijatelj Williama in Kate.

"William in Kate sta si v zadnjem času želela prebiti več časa s svojimi tremi otroki, a sta jima vojvoda in vojvodinja Susseška prekrižala načrte. Zaradi njunega odhoda sta morala prevzeti večje breme."

Revija ob tem navaja, da naj bi Kate zdaj imela kar ducat več obveznosti na mesec, a bo zmogla. "Razume, da so kraljeve obveznosti bistven del kraljeve družine."

Po Harryjevem in Meghaninem odhodu sta morala William in Kate prevzeti precejšen del njunih kraljevih obveznosti. Foto: Getty Images

Umik si je bolj od Meghan želel Harry

Sicer pa bo svet kmalu izvedel več podrobnosti o umiku Harryja in Meghan, saj sta se zakonca odločila vse razkriti v biografiji z naslovom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki bo izšla 11. avgusta.

Medtem pa se že govori, da naj bi bil gonilna sila pri odhodu iz britanske kraljeve družine Harry, in ne Meghan, kot so predvidevali mnogi. Harry naj bi bil po besedah vira, ki ga povzema britanski tabloid The Sun, že dalj časa nesrečen in je bil pobudnik ideje o odhodu iz britanske kraljeve družine, Meghan pa ga je pri tem podprla.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta kraljeve dolžnosti uradno opustila 1. aprila, s tem dnem pa sta postala tudi finančno neodvisna. Že marca sta se preselila v Los Angeles, kjer s sinom Archiejem, ki je 6. maja praznoval prvi rojstni dan, živita v razkošnem dvorcu prijatelja, ameriškega igralca Tylerja Perryja.

