Britanski princ Harry je bil gonilna sila pri odhodu iz britanske kraljeve družine in ne njegova žena, ameriška igralka Meghan Markle, poroča britanski tabloid The Sun, ki se zanaša na izjave oseb, ki so blizu nesojenemu kraljevemu paru.

Britanski princ Harry naj bi po pisanju britanskega tabloida The Sun preziral skovanko Megxit, ki se nanaša na kombinacijo besed Meghan in Brexit (odhoda Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije), saj ta nakazuje, da je odcepitev od britanske kraljeve družine in selitev onkraj Atlantika zrasla na zelniku njegove boljše polovice Meghan Markle, in ne na njegovem.

Harry naj bi bil po besedah vira, ki ga povzema britanski tabloid, že dlje časa nesrečen in je bil pobudnik ideje o odhodu iz britanske kraljeve družine, Meghan pa ga je pri tem podprla.

Foto: Twitter

Zakonca bosta svojo plat zgodbe, ki sta jo zapisala novinarja Omid Scobie in Carolyn Durand, razkrila v težko pričakovani biografiji z naslovom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki bo izšla 11. avgusta.

Princ in igralka – ljubezenska zgodba, ki že od začetka žanje ogromno pozornosti:

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta prejšnji mesec opustila kraljeve dolžnosti, saj si želita postati finančno neodvisna.

Že marca sta se preselila v Los Angeles, kjer s sinom Archijem, ki je 6. maja praznoval prvi rojstni dan, živita v razkošnem dvorcu prijatelja, ameriškega igralca Tylerja Perryja.

Dom zapuščata le ob redkih priložnost, za sprehajanje psa ali pomoč Kalifornijcem v stiski.

