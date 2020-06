Princ William in Kate sta se pravno lotila slavnega tabloida

Britanski princ William in njegova žena Kate Middleton sta se odločila, da tokrat ne bosta dopustila negativnega poročanja o njunem odnosu s princem Harryjem in Meghan Markle, ter se odločila za pravno ukrepanje.

Tabloid Tatler se bo moral pravno zagovarjati zaradi članka o Kate Middleton, naslovljenega s "Katarina Velika", ker naj bi bil "krut, seksističen in ponižujoč do žensk".

Kate je zato skupaj z možem Williamom prek svoje pravne službe odgovornim pri reviji že poslala zahtevo po umiku članka z njihove spletne strani, medtem ko zgodba v tiskani izdaji ostaja v prodaji.

Pisanje, polno "netočnih in nepreverjenih informacij"

Čeprav Tatler vojvodinjo Cambriško ponekod prikazuje kot pozitivno in eno najvplivnejših žensk na svetu, pa se na trenutke preveč vmešava v njeno zasebnost in razkriva podrobnosti, ki so po mnenju Kensingtonske palače "netočne, nepreverjene in lažne".

Med drugim so zapisali, da se "Kate po drami z Meghan in Harryjem počuti izčrpano in ujeto", saj je zaradi Harryjevega in Meghaninega umika od kraljevih dolžnosti velik del obveznosti padel na njena in Williamova pleča, na kar nista bila pripravljena. "Kate je besna zaradi dodatnega dela. Tega seveda ne pokaže, se smehlja in vede kot običajno, a tega si ni želela," je za Tatler razkril vir.

V članku so se razpisali tudi o razlogu, zakaj naj bi se Kate in svakinja Meghan odtujili. Foto: Getty Images

Tabloid je v svoji obširni zgodbi razkril tudi bizaren razlog, zakaj naj bi se na poroki Harryja in Meghan sprli svakinji Kate in Meghan: zaradi ženskih hlačnih nogavic. Meghan je menda vztrajala, da jih družicam na vroč dan ni treba nositi, medtem ko je bila Kate nasprotnega mnenja.

Zakonca naj bi močno zmotilo tudi pisanje o tem, da je Kate "nevarno vitka", in to primerjali z motnjami prehranjevanja, za katerimi naj bi trpela tudi Williamova pokojna mama princesa Diana.

Ukrepala, ker je članek "poln laži"

William in Kate se navadno ne ukvarjata s pisanji medijev, a tokrat sta se za ukrepanje odločila zato, ker je članek "poln laži", čeprav naj bi bila to priljubljena revija kraljeve družine, poročajo britanski mediji.

Pri Tatlerju so se na očitke Kensingtonske palače o lažnem poročanju in pravno grožnjo Williama in Kate odzvali z besedami, da vztrajajo pri svojem pisanju.

