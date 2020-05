Na dan prihaja vse več podrobnosti o drami v britanski kraljevi družini.

Po tem, ko smo spisali, da se Kate Middleton zaradi Harryjevega in Meghaninega umika od kraljevih dolžnosti počuti izčrpano in ujeto, je zdaj na dan prišel razlog, zakaj sta se svakinji pravzaprav sprli.

Krive so ženske hlačne nogavice.

Harry "zelo prizadet" zaradi obravnave bodoče žene

Že pred poroko Harryja in Meghan maja 2018 ni bilo vse v najlepšem redu, saj je bil Harry mnenja, da njegov brat William in Kate nista najbolje sprejela Meghan v družino. Nato pa je nastopila poročna generalka in debata o hlačnih nogavicah.

Tudi Kate na poroki na koncu ni nosila hlačnih nogavic. Foto: Getty Images "Bil je vroč dan in vojvodinji sta se sporekli okrog tega, ali naj bi družice nosile hlačne nogavice ali ne," je za revijo Tatler razkril vir. "Kate je hotela spoštovati protokol in je menila, da jih morajo nositi, Meghan pa je bila za to, da jih ne. "

Glede na poročne fotografije je v sporu zmagala Meghan, saj družice hlačnih nogavic na koncu niso nosile, za piko na i pa naj bi Meghan Kate oporekala tudi glede oblačila njene hčerke Charlotte. Vir je razkril, da je Meghan Kate celo pripravila do joka.

Do tega trenutka je bil Harry že zelo prizadet zaradi obravnave bodoče žene, predvsem zato, ker je Kate videl kot svojo sestro. "Zdi se mu, da Kate Meghan ni nikoli vzela pod svoje okrilje in William je imel prav, ko je posvaril Harryja, naj ne hiti z zadevami. Takrat se je vse skupaj začelo krhati," je še dodal vir.

Kensingtonska palača je pisanje revije Tatler in navajanje vira že označila za netočno, a pri reviji stojijo za člankom, so pojasnili.

Umik si je bolj kot Meghan želel Harry

Če gre verjeti navedbam Tatlerja, je povsem razumljivo, zakaj si je zaželel umik od kraljeve družine bolj Harry kot Meghan. Princ naj bi bil, po besedah vira tabloida The Sun, že dlje časa nesrečen in zato je bil pobudnik ideje o odhodu iz britanske kraljeve družine, Meghan pa ga je pri tem le podprla.

Kraljeve dolžnosti sta uradno opustila 1. aprila, s tem dnem pa sta postala tudi finančno neodvisna.

Sicer pa bo svet kmalu izvedel več podrobnosti o njunem odhodu iz kraljeve družine, saj sta se odločila vse razkriti v biografiji z naslovom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki bo izšla 11. avgusta.

