Izšla je avtobiografija nekdanjega košarkarja Aljoše Žorge

Izšla je slikovno bogata avtobiografija enega najuspešnejših slovenskih košarkarjev Aljoše Žorge, ki je z nekdanjo reprezentanco Jugoslavije med drugim osvojil srebro na olimpijskih igrah v Mehiki 1968 ter naslov svetovnih prvakov v Ljubljani 1970. Knjigo z naslovom Žorga Aljoša osebno so izdali pri založbi Buča, so navedli v sporočilu za javnost.

V desetletju med letoma 1966 in 1976 je bil Žorga najboljši strelec ljubljanske Olimpije, s katero je dvakrat osvojil državno prvenstvo Jugoslavije.

"Žoga, Žorga, Žo(r)ga. Aljoša Žorga se ob koncu osmega desetletja svojega življenja žoga s svojimi dogodivščinami. Na prstu zavrti klarinet in latinščino, dribla v Tivoliju in Zadru, poda Krešimirju Ćosiću, Tito mu pripravi posebno presenečenje. Pripoved Aljoše Žorge je zgodovina športa, umetnosti, politike in gospodarstva. Pa tudi zgodovina rock'n'rolla," je zapisal novinar Ali Žerdin.

"Igrivost, ki nam je (ali pa ne) dana v zibelko, in ki je predpogoj kateregakoli ustvarjanja, še posebej športnega, ki nas žene v nove svetove, v nove izzive, je najmočnejša črta tega prijaznega mozaičnega spominjanja. Aljoša se ima česa spominjati. Ne le svojih iger, številnih tekem, soigralcev. Ne ostane le na asfaltu in parketu, ozre se v čas in na ljudi, ki so ga klesali v vseh pogledih. Ob tem si požvižguje zadnje uspešnice iz zakladnice r'n'r. Kot bi s tem želel še poudariti vitalnost nekaj generacij, nekega obdobja," pa je knjigo pospremil novinar Marjan Lah.

