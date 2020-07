Novo razkritje: Kate nikoli ni bila navdušena nad Meghan #video

O britanski kraljevi družini je bila napisana še ena knjiga. Zadnja razkriva odnose med najslavnejšima paroma: Kate Middleton in princem Williamom ter Meghan Markle in princem Harryjem.

Včeraj je izšla knjiga Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor (Člani kraljeve družine v vojni: Nepovedana zgodba šokantnega razhoda Harryja in Meghan s hišo Windsor, op. p.), ki med drugim razkriva, da so člani britanske kraljeve družine že na samem začetku, ko je princ Harry komaj začel razmerje z Meghan Markle, jasno izrazili svojo zaskrbljenost nad njegovo izbranko.

Avtorja knjige in raziskovalna novinarja Dylan Howard in Andy Tillett pišeta, da naj bi celo Kate Middleton poskušala prepričati Harryja, naj bo previden pri Meghan, ki je bila takrat še igralka in vplivnica.

"Kate ga je previdno spomnila, da je v zvezi z nekom, ki ima popolnoma drugačno življenje, preteklost in kariero, ter da bo potrebno veliko časa in pozornosti, da se vnese v kraljevo življenje," poročata avtorja in dodajata, da naj bi bil enako zaskrbljen tudi princ William.

Howard in Tillett sta ob tem v knjigi poudarila, da so imeli Harryjevi bližnji ob tem "le dobre namene" ter da "Harry tega žal ni videl tako". "Sporom bi se lahko izognili, če bi Harry razumel bratovo skrb in to, da je imel dobre namene," sta zapisala.

Nova knjiga razkriva, da sta William in Kate Harryja že prej opozorila na zvezo z Američanko. Foto: Getty Images

"Vsi njihovi IQ-ji skupaj niso enaki Meghaninemu"

Med drugim sta si gradivo nabirala s pomočjo kraljevih svetovalcev, ki niso hoteli biti imenovani. Eden od njih je zelo pohvalil Meghan in njeno inteligenco v primerjavi s starejšimi člani kraljeve družine. "Vsi njihovi IQ-ji skupaj niso enaki Meghaninemu," je dejal.

Neki drug vir pa je poudaril to, o čemer je spregovoril že Harry sam: da se čuti dolžnega zaščititi Meghan in sina Archieja, ker ni mogel zaščititi svoje mame, princese Diane. "Zelo je občutljiv na to, da velikokrat vidi kritike in negativnost tudi tam, kjer jih ni."

V knjigi avtorja še pišeta o tem, kako so Harryja premamile Meghanina "samozavest, zagon, ambicioznost in predanost", češ da je "podzavestno iskal nekoga, ki bi nadomestil mamo, ki mu je bila tako kruto odvzeta v njegovih najbolj ranljivih letih".

Harry in Meghan bosta svetu kmalu razkrila svojo plat. Foto: Getty Images

Meghan in Harry bosta avgusta razkrila svojo plat

Sicer pa bosta svojo knjigo kmalu izdala tudi Meghan Markle in princ Harry sama, saj hočeta z njo predstaviti svojo stran zgodbe in razloge, zakaj sta zapustila britansko kraljevo družino.

Knjiga z naslovom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan in ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.) bo izšla 11. avgusta, spisali pa so jo njuni prijatelji iz novinarskih vod.

Založniška hiša Dey Street Books, ki bo izdala težko pričakovano biografijo, je sporočila, da knjiga razkriva "ozadje naslovnic revij in neznane podrobnosti skupnega življenja Harryja in Meghan ter ovrže številne govorice in zmotna prepričanja, ki spremljajo par na obeh straneh luže".

