Princ Harry in Meghan Markle, trenutno nastanjena v Los Angelesu, sta najela eno najboljših agencij za govore Harry Walker, ki zastopa zvezdniška imena, kot so Barack in Michelle Obama, Hillary in Bill Clinton, Oprah Winfrey, ter druge slavne motivacijske govorce in slovi po tem, da v imenu svojih strank za njihove govore zaračunavajo vrtoglave honorarje – tudi po milijon dolarjev na govor (okrog 890 tisoč evrov).

Meghan in Harry sta eden najbolj iskanih parov za predavanja in govore, na svojih nastopih pa nameravata govoriti predvsem o temah, ki so pomembne tako njima kot svetu, poročajo ameriški mediji.

"Njune tematike se bodo v glavnem osredotočale na družbene probleme v svetu, vključno z rasno in spolno neenakostjo, na psihične težave ter na probleme, ki pestijo ženske in dekleta," je razkril vir. Vse skupaj bo povezano z njuno novo organizacijo Archewell.

Svoje govore bosta zdaj pisala s pomočjo agencije Harry Walker, ki za nastope svojih strank v njihovem imenu zaračunava visoke honorarje. Foto: Getty Images

Po odhodu iz kraljeve družine iščeta delo

Nekdanja vojvoda in vojvodinja po odhodu iz britanske kraljeve družine še nista jasno začrtala svojega poslanstva, jasno je le, da hočeta biti dobrodelna in pomagati ljudem, kar naj bi bil tudi namen organizacije Archewell.

K temu bosta očitno dodala še nastope in govore na različnih prireditvah, Meghan pa se je delno vrnila k igralstvu, ko je pri Disneyjevem dokumentarnem filmu o slonih sodelovala kot pripovedovalka.

V času izbruha pandemije novega koronavirusa sta s Harryjem prostovoljno pomagala brezdomcem in jim delila hrano, Meghan pa je po izbruhu protestov proti rasizmu v ZDA postala glasna zagovornica gibanja Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo).

Preberite tudi: