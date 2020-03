Meghan in Harry sta se preselila v Hollywood #video

Potem ko je odjeknila novica, da ima vojvodinja susseška novo službo – v Disneyjevem dokumentarnem filmu Elephant se pojavi v vlogi pripovedovalke – zdaj tuji mediji pišejo, da sta se Meghan in Harry odločila še za eno drastično potezo. Zapustila sta Kanado in se za stalno preselila v Los Angeles.

Meghan Markle in princ Harry sta njun dom v Kanadi zapustila, tik preden so ameriške in kanadske oblasti zaradi vse hitrejšega širjenja novega koronavirusa do nadaljnjega zaprle meje med državama. Iz Kanade sta v Los Angeles poletela z zasebnim letalom, tam pa se nastanila v več kot šest milijonov dolarjev vredni vili z bazenom in teniškim igriščem, poroča The Sun.

Meghan in Harry sta se menda iz Kanade za stalno preselila v Los Angeles. Foto: Getty Images

Selitev v Hollywood je bila menda skrbno premišljena poteza, a sta morala zaradi trenutne situacije, zaradi pandemije novega koronavirusa, s selitvijo malce pohiteti.

"Harry in Meghan sta Kanado zapustila za stalno. Meje se zapirajo, letalske povezave so ustavljene, morala sta iti stran. A ta korak sta načrtovala že nekaj časa. Spoznala sta namreč, da zanju Kanada ne bo delovala iz več razlogov, želela sta najdi dom na področju Los Angelesa," za omenjeni portal razkriva vir. "Tukaj imata namreč veliko podporno mrežo. Tukaj je nova ekipa njunih hollywoodskih agentov, njuna PR ekipa, njuni poslovni menedžerji. Meghan ima tukaj veliko prijateljev in seveda mamo Dorio."

Mnogi privrženci britanske monarhije jima očitajo, da sta sebična. Foto: Reuters

Mnogi privrženci britanske monarhije so nad njunim ravnanjem ogorčeni, še poroča The Sun. Medtem ko ima Harryjev oče, princ Charles, potrjeno okužbo z novim koronavirusom, člani kraljeve družine so pobegnili v izolacijo, v državi pa se stanje zaostruje, se jim zdi skrajno sebično od Harryja, da ne pride domov na pomoč.

"Smo šokirani in zgroženi. Država trenutno prestaja nadvse travmatično obdobje. V Windsorju imata krasno hišo, kjer bi se lahko nastanila. Je le lučaj stran od tam, kjer se izolirata kraljica in princ Filip. Tako princ Charles, kot princ Andrew trenutno nista operativna. To je bila priložnost, da bi postavila potrebe države pred lastne interese. Kalifornija ne bo nikamor pobegnila," mnenje enega od Britancev povzema omenjeni portal.