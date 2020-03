Vojvodinja ima novo službo! #video

Meghan Markle je posodila glas za nov Disneyjev dokumentarni film z naslovom Elephant, ki bo premiero doživel 3. aprila na platformi Disney+. Vojvodinja susseška se je namreč preizkusila v vlogi pripovedovalke. Ali povedano drugače: za nov Disneyjev dokumentarni film je brala spremni tekst.

Meghan Markle je svoj glas posodila novemu Disneyjevemu dokumentarnemu filmu. Foto: Getty Images

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj — Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020

To je sicer njena prva služba, odkar se je v imenu ljubezni do Harryja odločila odpovedati igralski karieri in se je posvetila vlogi vojvodinje v britanski kraljevi družini. A kraljevo življenje, kjer je treba slediti številnim strogo določenim pravilom ter se odpovedati marsikateri osebni želji, ni bilo zanjo. Še dodatno so jo na rob potisnili britanski mediji, ki so jo mnogokrat prikazovali v negativni luči.

