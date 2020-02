Tako po novem živita Meghan in Harry #video

Odkar sta se odločila, da se kot uradna člana umakneta iz britanske monarhije ter se odselita v Kanado, je z njunih ramen padlo ogromno breme, razkrivajo prijatelji Meghan in Harryja. Novo, bolj tiho in bolj preprosto življenje jima nadvse ugaja.

Viri, ki so blizu kraljevemu paru, ki si je novi dom ustvaril v Kanadi – še vedno bivata na Vancouvrovem otoku, v vili za slabih 13 milijonov evrov – so za portal People razkrili, da Meghan in Harry neizmerno uživata v novem, bolj tihem in preprostem načinu življenja. Ugaja jima dejstvo, da jima ni treba hoditi na takšne in drugačne uradne dogodke, da ju ne vežejo stroga pravila monarhije in da lahko končno počeneta, kar jima srci poželita.

Tako se z malim Archiejem in svojima kužkoma veliko mudita zunaj, v naravi, sama kuhata in hodita po opravkih. Harry se menda rad odpravi v lokalno prodajalno s sendviči, pa tudi po nakupih za božično okrasje se je v decembru odpravil kar sam.

Foto: Getty Images "Uživata v tem, da lahko živita tiho življenje. Hodita na dolge sprehode, izvajata jogo, Meghan kuha. Pravzaprav sta prava zapečkarja, ki uživata v ležernih dnevih z Archiejem in kužkoma," je razkril anonimni vir. In dodal, da seveda skupaj z ekipo snujeta tudi poslovne načrte za prihodnost, ki za zdaj ostajajo še skrivnost. "Veliko stvari načrtujeta za leto 2020 in vznemirljivo bo videti, kaj pripravljata."

Odločitev o tem, ali bosta naredila to veliko potezo in se res umaknila od uradnih kraljevih dolžnosti ter zapustila Veliko Britanijo, jima je menda dolgo visela nad glavo. In zaradi tega sta dolge mesece čutila velik pritisk. "Odločitev je dolgo visela v zraku in zdaj sta si oddahnila, ko sta jo končno sprejela. Z njunih ramen je padlo veliko breme," je še pojasnil prijatelj, ki jima je blizu.