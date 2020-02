Po princu Harryju si je hinavsko potezo privoščil še njegov oče #video

Britanski princ Charles si je pred dnevi privoščil nepremišljeno potezo: na srečanje z znanstveniki na univerzi v Cambridgeu, s katerimi je govoril o nižanju ogljičnega odtisa v letalskem prometu, je odletel z zasebnim helikopterjem. Na pot v Cambridge se je odpravil iz Highgrova, ki je od priznane univerze oddaljen zgolj 200 kilometrov.

Pot tja in nazaj naj bi povzročila za 2,5 tone izpustov ogljika in stala vsaj 12 tisoč funtov (približno 14 tisoč evrov), poročajo britanski mediji, ki so ogorčeni zaradi njegove poteze.

Princ Charles je na univerzi v Cambridgeu govoril o tem, kako "moramo bolje skrbeti za planet, da se morajo spremembe zgoditi hitro", češ, da "nimamo časa, ki bi ga zapravljali, saj časa za reševanje tega ubogega planeta ni več". Ob tem je pohvalil delo znanstvenikov in njihovo iskanje rešitev za bolj ekološka potovanja z letalom, saj morajo "odgovore najti tako rekoč čez noč":

"Takoj ko bo možno, bo potoval bolj trajnostno"

Ker na princa leti ogromno negativnih kritik, so se že oglasili iz Buckinghamske palače in se branili z besedami, da se ogljični odtis 71-letnega princa vsako leto zmanjšuje, da "se sam ni vpletel v načrtovanje poti" ter da so izvedbe odvisne od "časa, razdalje in varovanja".

"Da lahko po Veliki Britaniji in svetu opravlja čim več kraljevih dolžnosti, mora včasih pač leteti. Kot je sam že večkrat rekel, bo, takoj ko bo možno potovati bolj trajnostno, to storil med prvimi."

Ironični princ: s helikopterjem na srečanje z znanstveniki na univerzi v Cambridgeu, s katerimi je govoril o nižanju ogljičnega odtisa v letalskem prometu. Foto: Getty Images

Transportno najbolj zapravljiv princ

Njihov odgovor ni zadovoljil ljudi, ki so še vedno besni zaradi dejanj princa, ki govori eno, počne pa nekaj čisto drugega. "Misli, da zanj veljajo drugačna pravila kot za druge. Vožnja z avtomobilom ali vlakom bi bilo precej lažja," meni Graham Smith vodja skupine Republic's chief, ki se zavzema za ukinitev britanske monarhije.

Britanski mediji so izračunali, da bi lahko, če bi potoval le z avtomobilom, njegov ogljični odtis znašal zgolj 0,2 tone.

V prid pa mu ne govori niti lanskoletna BBC-jeva raziskava, ki je pokazala, da je Charles največji zapravljivec, ko pride do transporta, saj njegove poti na leto stanejo več kot milijon funtov (približno 1,2 milijona evrov).

Tudi na zadnje srečanje v švicarski Davos, kjer je bilo govora o podnebnih spremembah, je letel z zasebnim letalom.

Podobno si je lani privoščil tudi njegov mlajši sin Harry, na katerega je prav tako letelo ogromno negativnih kritik. Foto: Getty Images

Kakršen oče, takšen (mlajši) sin?

Podobni očitki so avgusta lani leteli tudi na njegovega sina, princa Harryja, ki je po tem, ko je oznanil, da bosta z ženo Meghan Markle v dobro planeta imela največ dva otroka, na Google Camp, katerega osrednja tema je bil boj proti podnebnim spremembam, priletel z zasebnim letalom.

Okoljevarstveniki so bili zgroženi nad njegovo potezo, pri čemer so pri organizaciji Trees for the Future izračunali, da bi moral na račun svojega izleta na Sicilijo posaditi okrog 190 dreves, da bi se oddolžil za količino izpuščenega ogljikovega dioksida v ozračje.

Princ William pa je medtem pravo nasprotje očeta in brata. Ta z ženo Kate Middleton in tremi otroki večkrat potuje s komercialnim letom in v ekonomskem razredu. Robert Jobson, avtor biografije o princu Charlesu, je Williamovo potezo, da leti s komercialnimi leti, označil za "bistroumno in poučno", saj je s tem dokazal, da če lahko on kot prestolonaslednik leti v ekonomskem razredu, lahko tudi drugi.

