William in Kate kljubujeta Harryju in Meghan: opažena na komercialnem poletu

Sta William in Kate to storila nalašč? Foto: Getty Images

Potem ko so na Harryja in Meghan letele kritike o uporabi zasebnega letala, medtem ko se borita za okolje, so princa Williama in Kate Middleton opazili, kako sta z otroki letela z letalom za navadne smrtnike.

Princ William in njegova žena Kate Middleton sta s svojimi tremi otroki pred nekaj dnevi na Škotsko odletela s komercialnim poletom, s čimer sta presenetila mnoge. Sedela sta v ekonomskem razredu, čisto spredaj, zato sprva številni potniki niso vedeli, da sta sploh tam.

A letenje z letalom za "navadne smrtnike" ni nekaj neobičajnega za člane britanske kraljeve družine, je razložil Robert Jobson, avtor biografije o princu Charlesu. "Pred kratkim je bilo veliko nesmisla okrog tega, da morata Meghan Markle in princ Harry leteti z zasebnim letalom zaradi varnosti. A britanska kraljeva družina že dolgo leti s komercialnimi poleti, princesa Diana je to pogosto počela," je dejal za Daily Mail.

Če lahko tako leti William, naj še Harry

Zato so se zdaj pojavila nova namigovanja o sporu med bratoma in njunima ženama ter tem, da sta se William in Kate na komercialni polet vkrcala zaradi kljubovanja Harryju in Meghan.

Na Harryja in Meghan je namreč letelo že več kritik zaradi uporabe zasebnega letala, sploh zaradi nedavnih trditev, da se borita za okolje in da bosta v dobro planeta imela največ dva otroka. Kate in William imata tri, zato naj bi ju Harryjeva izjava prizadela.

Jobson še trdi, da je bila Williamova odločitev za polet s komercialnim letalom zelo bistroumna, poučna za Harryja in dobra za njegovo javno podobo. "Če lahko prestolonaslednik leti v ekonomskem razredu, lahko tudi Harry," je dejal.

Oglasil se je tudi kraljevi poznavalec Phil Dampier, ki je vse skupaj komentiral z besedami: "Cinik bi rekel, da sta Willaim in Kate to storila nalašč." S tem je imel v mislih vse zgodbe o tem, da se para ne razumeta. "Poleg tega se Meghan ni hotela pojaviti na naslovnici revije Vogue, češ da bi bilo to bahaško, medtem ko je Kate to v preteklosti že storila."

Kensingtonska palača je na vprašanje, zakaj lahko William leti s komercialnim poletom, Harry pa ne, odgovorila: "Tega, kaj počnejo v prostem času kot družina, ne bomo komentirali."

Tovrstne poteze samo še spodbujajo govorice, da para nista v najboljših odnosih. Foto: Getty Images

