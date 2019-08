Hinavski princ? Bori se za podnebje, a potuje z zasebnim letalom.

Britanski princ Harry je bil eden od številnih zvezdniških udeležencev letošnjega Google Campa, dogodka, katerega tema je bil med drugim boj proti podnebnim spremembam. Zvezdniška elita se je sestala na Siciliji, kamor so povabljenci prišli z več kot sto zasebnimi letali, superjahtami in športnimi avtomobili, zaradi česar se je tako na organizatorje kot na udeležence dogodka na spletu vsul plaz kritik. Tudi na princa.

Harry je bil namreč eden od tistih, ki so na otok prileteli z zasebnim letalom, prevozom, ki ga z ženo Meghan Markle redno uporabljata.

Z ženo Meghan redno potuje z zasebnim letalom. Foto: Getty Images

Na račun izleta na Sicilijo bi moral posaditi 190 dreves

Okoljevarstveniki so bili zgroženi nad potezo princa, pri čemer so pri organizaciji Trees for the Future že izračunali, da bi moral na račun svojega izleta na Sicilijo posaditi okrog 190 dreves, s čimer bi se oddolžil za količino izpuščenega ogljikovega dioksida v ozračje, poroča Daily Mail.

Še toliko bolj so nad njegovo razvado presenečeni po tem, ko je za britansko izdajo revije Vogue, pri kateri je bila njegova žena gostujoča urednica, dejal, da nameravata z ženo imeti največ dva otroka, saj nočeta dodatno obremeniti okolja.

"Google Camp bi moral biti dogodek, na katerem bi se zbrali pomembni in vplivni ljudje, da bi se dogovorili, kako izboljšati svet," je za New York Post povedal neimenovani vir in dodal, da je zelo ironično, da so zagovorniki planeta na to srečanje prišli s 114 zasebnimi letali, superjahtami in luksuznimi avtomobili, ki veljajo za izjemno škodljive okolju.

Med zvezdniki, ki so ravnali ironično tako kot Harry, so bili še nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, pevka Katy Perry ter filmska zvezdnika Leonardo DiCaprio in Tom Cruise.

