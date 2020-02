Meghan vesela, da ji ni treba več gledati princa Andrewa

Potem ko sta se Meghan in Harry odločila zapustiti kraljeve dolžnosti in se preseliti v Kanado, na dan prihajajo nove podrobnosti o družinskih odnosih znotraj britanske kraljeve družine. Vodja Susseška naj ne bi bila pretirano navdušena nad princem Andrewem. Po poročanju medijev naj bi si s selitvijo v Kanado oddahnila, saj ji ni treba biti več v prisotnosti osramočenega princa.

Še niti dober mesec po razburkanem sestopu s položaja uradnih članov britanske kraljeve družine in umiku iz javnega življenja v javnost prihajajo nove podrobnosti o odnosih znotraj britanske kraljeve družine.

Vodja Susseška Meghan Markle naj bi se neprijetno počutila v družbi osramočenega princa Andrewa in je zdaj, ko se je preselila v Kanado, vesela, da se ji končno ni več treba ukvarjati z njim, poroča stran Page Six.

Zbijal je "bedne" šale

"Meghan nikoli ni bila navdušena nad Andrewem," naj bi povedal vir blizu kraljeve družine. "Na princa ni nikoli gledala kot na nekoga, ki bi lahko doprinesel k ugledu britanske kraljeve družine, in vsekakor ne bo nekdo, ki bi ga po selitvi v Kanado pogrešala," je dejal vir.

Meghan naj bi bilo v družbi princa Andrewa neprijetno. Foto: Reuters

Po poročanjih pretirano prijateljskega odnosa nista imela. "Andrew ni bil ravno prijazen do Meghan, še več – do nje je bil pretenciozen in zadrgnjen," je še pojasnil vir in dodal, da je kar naprej vztrajal s svojimi groznimi šalami, ki razen njemu niso bile smešne nikomur drugemu.

Kot ponosno feministko naj bi vojvodo Susseško zmotil tudi novembrski BBC-jev intervju, v katerem je osramočeni princ javno spregovoril o spolnih obtožbah in prijateljevanju s pokojnim milijarderjem Jeffreyjem Epsteinom. Marklovi se je njegov intervju zdel posmehljiv do žensk, še navaja Page Six.

Andrew ni bil neprijazen samo do Meghan, ampak tudi Robertsove

Čeprav se princ Andrew z zanikanjem poskuša oddaljiti od obtožb o spolnem nasilju in trditvah, da bi kdajkoli spoznal danes 35-letno Virgino Roberts, ki je javno spregovorila o tem, da je bila pri 17 letih večkrat prisiljena v spolne odnose z britanskim princem, pa zdaj britanski mediji razkrivajo, da jo je osramočeni princ blatil pred svojim prijateljem in poslovnim partnerjem, poroča Dailymail.

Mnogi so prepričani, da sporočilo dokazuje dejstvo, da princ Andrew ne sočustvuje z domnevnimi žrtvami Epsteinovega početja. Foto: Getty Images

Nepremičninski tajkun David Rowland naj bi princu leta 2011 poslal sporočilo z vsebino: "Upam, da se te pisanje tiska ne dotakne preveč." Andrew naj bi mu nato odgovoril: "Nikakor. Očitno je zelo bolno dekle. Problem so napeljevanja, vendar glede tega ne morem storiti ničesar. Ah, tako pač je, gremo naprej."

Spomnimo, da je Robertsova za javnost povedala, da ji je princa predstavila Ghislaine Maxwell, nekdanje Epsteinovo dekle. Prisilne spolne odnose je, kot je dejala, s princem imela, potem ko sta se leta 2001 družila v enem od londonskih nočnih klubov.