Zaradi očetovega spolnega škandala ostala brez prenosa poroke #video

Čeprav Buckinghamska palača še ni uradno potrdila datuma poroke 31-letne princese Beatrice in njenega zaročenca, 37-letnega italijanskega nepremičninskega tajkuna Edoarda Mapellija Mozzija – pojavljajo se ugibanja, da naj bi se ta zgodila proti koncu maja oziroma v začetku junija –, so z BBC-ja sporočili, da kraljeve poroke ne bodo prenašali v živo, kot je to v navadi, poroča spletna stran Dailymail.

Princ Andrews s hčerko Beatrice in njenim zaročencem. Foto: Reuters

Za vse kriv intervju

Televizijski postaji BBC so namreč ob kraljevih porokah dodeljene brezplačne pravice za prenos poročnega obreda v živo, a kot kaže, se tokrat to ne bo zgodilo. Verjetno ima s to odločitvijo opraviti tudi nedavni intervju njenega očeta, princa Adrewa, ki ga je prenašala omenjena javna televizija in v katerem je spregovoril o obtožbah, ki jih je na njegov račun izrekla Virginia Roberts Giuffre, ena od žrtev zloglasnega bogataša Jeffreyja Epsteina.

Spomnimo, da se je po intervjuju na prinčev račun usul plaz kritik. Po oceni strokovnjakov je bil intervju "katastrofa" za podobo britanske kraljeve družine v javnosti. Pod plazom očitkov in obsodb je nekaj dni po intervjuju osramočeni princ v javnem pismu sporočil, da nekaj časa ne bo več opravljal kraljevih dolžnosti in da se bo umaknil iz javnega življenja.

Zaradi očeta v nemilosti javnosti tudi hčerke

Princesa Beatrice je sicer starejša hčerka princa Andrewa in njegove nekdanje žene Sarah Ferguson. Medtem ko si je poroko njene mlajše sestre Eugenie leta 2018 ogledalo tri milijone ljudi, pa bo Beatricin dogodek predvsem bolj skromen.

Na posnetku: Princesa Beatrice z mamo Sarah in zaročencem Edoardom.

"Andrew je v tem trenutku v popolni nemilosti javnosti. Ne bi bila presenečena, če se bo poročni obred odvil v zasebnem krogu stran od oči javnosti. Verjetno bo sledila le objava poročnih fotografij," je dejala Marlene Koenig, strokovnjakinja kraljeve družine, navaja spletna stran The Sun.

Sicer pa sta Beatrice in Mapelli Mozzini svojo zaroko naznanila septembra. Njen zaročenec se po poročanju britanskih medijev ukvarja z opremljanjem luksuznih domovanj, njegovo podjetje Banda Property je namreč specializirano za urejanje in opremljanje razkošnih domov za petične stranke, sicer pa ima iz ene od preteklih zvez tudi sina. Zaljubljenca sta v zvezi od novembra 2018.