Prijatelj princa Harryja razkriva: Zaradi vsega močno trpi #video

V začetku meseca sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle sporočila, da se umikata od uradnih kraljevih dolžnosti. Temu je sledil krizni sestanek s kraljico Elizabeto II. in sčasoma tudi konkretni ukrepi, ki so bili logična posledica tako drastične odločitve.

Meghan in Harry sicer še vedno ostajata člana britanske kraljeve družine, je takrat v uradnem sporočilu javnosti poudarila britanska kraljica, a uradnih kraljevih dolžnosti ne bosta več opravljala, zaradi česar tudi ne bosta prejemala davkoplačevalskega denarja. Prav tako ostajata brez uradnih kraljevih nazivov "vaša visokost".

Za poseben dokumentarni prispevek, ki ga je o tako imenovanem megexitu pripravil ABC News, je zdaj spregovoril Harryjev dober prijatelj Nacho Figueras. Razkril je, kako se Harry skoraj mesec dni po veliki naznanitvi o umiku spopada z vsem skupaj.

"Pred nekaj dnevi sem govoril s Harryjem. Močno trpi zaradi vsega, kar se mu je zgodilo. Trpi tudi zato, ker ga ljudje zdaj sodijo," je za ABC News povedal Figueras in dodal: "Je zgolj oče, moški, ki poskuša zaščititi svojega mladička in svojo levinjo, pred čemerkoli ju pač mora. Postal je zares neverjeten moški in njegova mama bi bila ponosna nanj."

In čeprav je Harry pred kratkim na enem od dobrodelnih dogodkov v nagovoru zbranim pojasnil svojo plat zgodbe in poudaril, da je bila glavni vzrok za odločitev predvsem želja po bolj umirjenem življenju stran od oči javnosti, se številni strokovnjaki strinjajo, da miru Meghan in Harry nikoli ne bosta imela.

Ravno obratno, zaradi drastične odločitve o umiku, ki je močno razdelila javnost – nekateri so jima stopili v bran, spet drugi ju zaradi te poteze kritizirajo –, ter novega, skrivnega življenja v Kanadi sta postala še toliko bolj zanimiva, pravijo. Zdaj bodo vsi hoteli vedeti, kje in kako družinica živi, kaj bosta Meghan in Harry počela, da bosta služila denar, kakšno bo njuno življenje stran od kraljeve družine, zato jima bodo paparaci še bolj za petami kot prej.