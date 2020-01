Nekdaj blatena vojvodinja brani Meghan Markle: Povsem jo razumem. #video

Sarah Ferguson je za arabsko izdajo revije Vogue spregovorila o številnih težavah, ki trenutno pestijo britansko kraljevo družino.

Na eni strani sta tu princ Harry in Meghan Markle, ki sta se odrekla kraljevim dolžnostim in razburkala odnose med družinskimi člani, na drugi strani pa je še njen nekdanji mož Andrew, ki se je znašel sredi spolnega škandala Jeffreyja Epsteina.

Meghan Markle in princ Andrew sta trenutno najbolj obrekovana člana britanske kraljeve družine. Foto: Getty Images

"Še vedno sem v njenih čevljih"

Ker so se britanski mediji tudi do vojvodinje Yorške obnašali tako, kot se zdaj do Meghan Markle, čuti, da imata s Harryjevo ženo precej skupnega. "Vem, kaj prestaja," je dejala.

Verjamem, da je zanjo precej težko in jo povsem razumem. Verjamem, da je sodobna in čudovita. Slavna je bila že prej. Mislim, da je krasna.

Na vprašanje, ali ima zanjo kakšen nasvet, je odgovorila, da teh ne daje več, "ker so vzeti iz konteksta", ob tem pa dodala: "Bila sem v njenih čevljih in še vedno sem. Vedno gre za zasuk k negativnosti, kar je precej žalostno in utrujajoče, je težko in zlobno."

Sovražim nasilništvo in neizmerno mi je žal, da morata prestajati to bolečino, saj sem jo prestajala tudi sama.

Medtem ko Sarah, javnosti znana tudi kot Fergie, brani Meghan, pa jo njen lastni oče blati. Pristal je celo na snemanje dokumentarnega filma o Meghan in Harryju, v katerem večinoma govori proti njima, ju krivi za omadeževanje britanske kraljevine ter trdi, da je Meghan zavrgla sanje vsakega dekleta.

Fergie z Andrewem in hčerko Beatrice oktobra lani na poroki hčerke Eugenie. Foto: Getty Images

"Andrew je najboljši človek, kar jih poznam"

Same dobre besede je 60-letna vojvodinja v reviji namenila tudi za svojega nekdanjega moža, ki pa se sooča z drugačnim negativnim tiskom. Andrew se je namreč znašel sredi škandala zaradi prijateljevanja s pokojnim ameriškim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom ter obtožb o posilstvu in spolnih odnosih z mladoletnicami.

Fergie je to komentirala kot "izjemno težko" ter dodala, da bo o princu Andrewu vedno govorila kot o družini ter da so bili zadnji meseci zanjo in njuni hčerki Beatrice in Eugenie zelo težki.

Videti tako čudovitega moškega, kako prestaja to neznansko bolečino ... On je najboljši človek, kar jih poznam. Naravnost neverjetno je, kaj je naredil za Britanijo, poleg tega pa je vse skupaj en nesmisel.

Ob tem je še dodala, da psihičnega zdravja moškega, ki prestaja kaj takšnega, ne bi smeli ignorirati.

O škandalu, sredi katerega se je znašel 59-letni princ, sin kraljice Elizabete II. ter stric princa Harryja in Williama, smo nazadnje pisali včeraj, ko je FBI sporočil, da Andrew noče sodelovati z njimi v preiskavi Epsteinovih zločinov. Čeprav je novembra za CNN izjavil, da je "pripravljen pristojnim pomagati pri njihovih preiskavah, če bo potrebno".

"Zdi se nam pošteno, da ljudje vedo, ali je princ izpolnil te javne obljube," je v ponedeljek dejal zvezni tožilec ter dodal, da "princ do danes ni izkazal pripravljenosti na sodelovanje."

Tožilec Geoffrey Berman: