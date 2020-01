Kanadčani zaradi Harryja in Meghan podpisujejo peticijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker si želita princ Harry in Meghan Markle novo življenje ustvariti v Kanadi, bi morali tamkajšnji davkoplačevalci plačevati za njuno varovanje, česar pa ne bodo sprejeli. Podpisovati so začeli peticijo.

Kmalu po tem, ko sta oznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti in da želita biti finančno neodvisna, sta Meghan Markle in princ Harry dala jasno vedeti tudi, da si želita novo življenje med drugim ustvariti v Kanadi.

Ker sta še vedno del kraljeve družine in ker Harry ostaja princ in kraljičin vnuk, jima pripada posebno varovanje, ki pa bi v primeru nastanitve v Kanadi padlo na pleča tamkajšnjih davkoplačevalcev.

Kanadski premier Justin Trudeau naj bi sicer kraljici Elizabeti II. osebno zagotovil, da bo Kanada kot del Commonwealtha poskrbela za varovanje Meghan, Harryja in Archieja, a je kasneje dejal, da to vprašanje še ni rešeno. Zdaj so se vmešali še Kanadčani sami.

Meghan in Harry se v Kanadi očitno počutita bolje. Foto: Getty Images

"Kanadskim davkoplačevalcem ni treba kriti njunih stroškov"

Začeli so podpisovati spletno peticijo, s čimer hočejo premierja prepričati, naj si kraljevi par v času bivanja v Kanadi kar sam plačuje stroške varovanja, ki naj bi znašali kar 1,17 milijona evrov letno.

Peticijo je v šestih dneh podpisalo že več kot 80 tisoč ljudi, v njej pa pozivajo Trudeauja, naj jim zagotovi, da njihov davkoplačevalski denar ne bo šel v te namene.

"Za premierja Justina Trudeauja: Kanadčani želijo vojvodi in vojvodinji Susseški vse dobro pri iskanju finančne neodvisnosti. A kanadskim davkoplačevalcem ni treba kriti njunih stroškov."

Že kmalu po tem, ko je bilo znano, da se želita Harry in Meghan ustaliti na Vancouvrovem otoku, so tamkajšnji prebivalci v anketi izrazili neodobravanje tega, da bi za varovanje plačevala Kanada.

Večina se strinja, da bi morala za njuno varovanje še naprej skrbeti Velika Britanija oziroma kraljica ali pa kar onadva sama.

Živela bosta med Kanado in Veliko Britanijo

Redno nameravata obiskovati Veliko Britanijo, kjer bosta še vedno bivala v rezidenci Frogmore, za katero bosta od zdaj plačevala najemnino, v Kanadi pa bosta bivala na Vancouvrovem otoku.

Gre za drugi največji otok na zahodni obali obeh Amerik, ki spada med najtoplejše kraje v Kanadi.

Prvi dnevi čez lužo se sicer za družino niso začeli najboljše, saj sta zakonca kmalu po Harryjevem pristanku že zagrozila z novo tožbo. Ujezile so ju fotografije paparacev, ki so zasledovali Meghan med sprehodom, fotografije pa so se takoj znašle v vseh medijih po svetu.

