Meghan in Harry v stilu zapustila britansko kraljevo družino #video

Princ Harry in Meghan Markle sta imela včeraj na urniku še zadnji dogodek v okviru kraljevih dolžnosti, ki jih opuščata s 1. aprilom. Tako sta se odločila v začetku leta, ko sta s sporočilom, da se umikata iz kraljevine, šokirala svet.

Zadnja kraljeva obveznost se je odvijala v Westminstrski opatiji, kjer sta se vojvoda in vojvodinja Susseška skupaj z drugimi člani kraljeve družine udeležila slovesnosti, posvečeni Commonwealthu. To je bil hkrati prvi dogodek v javnosti skupaj s preostalimi člani družine, odkar sta napovedala, da bosta opustila kraljeve dolžnosti.

Britanski mediji poročajo, da je bilo med bratoma princem Harryjem in Williamom čutiti nekaj napetosti, ker se je Harry odločil "obrniti hrbet družini". William se menda čuti užaloščen in prizadet, ker kraljeva družina očitno ni več "ekipa". Takrat je še dejal, da je vse, kar lahko zdaj storijo, to, da ju poskušajo podpirati in "upati, da bomo na koncu vsi na isti strani. Hočem, da vsi igramo za isto ekipo".

Malce nerodna fotografija: princ Harry in njegov brat princ William spet združena, a menda ne več prav bratska. Foto: Getty Images

Spet blestela v ujemajoči se opravi

Meghan je za zadnji kraljevi dogodek, ki se ga je udeležila kot "njena kraljeva visokost", izbrala zeleno obleko s plapolajočim ogrinjalom, ki je ob prihodu v opatijo dajalo dramatičen vtis. Harry pa se je s soprogo tokrat ujemal s kravato v prav tako zelenem odtenku.

Za zadnjo kraljevo dolžnost sta izbrala zeleno. Foto: Getty Images

K obleki je kombinirala klobuček v enaki barvi, torbico v bolj smaragdni ter salonarje v kožnem odtenku. Foto: Getty Images

Vojvodo in vojvodinjo so tik pred uradnim umikom od kraljevih dolžnosti v Veliki Britaniji čakali še zadnji opravki: v četrtek sta prišla na podelitev nagrad za športne dosežke ranjenih, poškodovanih ali bolnih vojakov in veteranov, v petek je Meghan obiskala londonsko srednjo šolo, v soboto pa sta se udeležila glasbenega festivala Mountbatten v slavni dvorani Royal Albert Hall.

Na vseh treh svečanih dogodkih v Harryjevi domovini sta nosila ujemajoče se oprave, v katerih sta po mnenju številnih naravnost blestela. V četrtek sta izbrala modro, v soboto rdečo, včeraj pa, kot omenjeno, zeleno.

Na četrtkovi prireditvi sta nosila modro ... Foto: Getty Images

... na sobotni pa rdečo. Foto: Getty Images

S 1. aprilom bo vsega konec

Čeprav bosta svoje kraljeve dolžnosti uradno opustila konec marca, pa je bilo v resnici vsega konec že včeraj, saj ju do konca meseca ne čaka več nobena kraljeva obveznost. V naslednjih dneh naj bi se že vrnila v Kanado, kjer ju čaka sin Archie.

S 1. aprilom tako ne bosta več "kraljeva", saj bosta izgubila naziva "kraljeva visokost", ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, ne bosta uradno predstavljala kraljice, v okviru dogovora pa ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi. Živeti nameravata razpeta med Kanado in Veliko Britanijo.

