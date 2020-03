Po usodnem megxitu sta se vrnila v Veliko Britanijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meghan je sinoči blestela v modri obleki in drznem mejkapu.

Meghan je sinoči blestela v modri obleki in drznem mejkapu. Foto: Getty Images

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se včeraj prvič po oznanitvi, da se umikata od uradnih kraljevih dolžnosti, pojavila skupaj v javnosti. Udeležila sta se podelitve nagrad za športne dosežke ranjenih, poškodovanih ali bolnih vojakov in veteranov, kar je eden zadnjih dogodkov, na katerega sta prišla kot kraljevi par.

Po oznanitvi, da se umikata od kraljevih dolžnosti, se je princ Harry že večkrat pojavil v javnosti in imel celo govor o njuni odločitvi, ki je zamajala britansko monarhijo, njegova žena Meghan Markle pa se je medtem zadrževala v Kanadi in skrivala pred očmi javnosti. A ker ju do konca marca čaka še nekaj kraljevih obveznosti, se je tudi ona sinoči končno pojavila v Londonu.

S Harryjem sta se namreč udeležila dogodka Endeavour Fund Awards, podelitve nagrad za športne dosežke ranjenih, poškodovanih ali bolnih vojakov in veteranov, kjer je imel vojvoda Susseški govor. V tem je ponovno izpostavil njun umik iz britanske kraljeve družine: "Veliko vas, ki ste nocoj tukaj, mi je dejalo, da me podpirate. Tukaj sem, da vam povem, da tudi jaz podpiram vas."

Vojvoda in vojvodinja v usklajeni opravi Foto: Reuters

Izžvižgali Meghan

Vendar pa ju ne podpirajo vsi. Ko sta prispela na dogodek, se je iz množice ljudi, ki ju je pričakala, sprva slišalo spodbudno vzklikanje, a tudi nekaj žvižgov.

Nekateri Britanci so namreč še vedno nastrojeni proti Meghan, za katero menijo, da slabo vpliva na Harryja in da je samo zaradi nje zapustil svojo družino.

V prihajajočih dneh ju čaka še nekaj kraljevih obveznosti, nato pa se bosta 31. marca poslovila od vseh, saj bosta v skladu z odločitvjo, ki sta jo sporočila 8. januarja letos, izgubila naziva "kraljeva visokost", ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, ne bosta uradno predstavljala kraljice, v okviru dogovora pa ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi.

Meghan in Harry na enem zanjih dogodkov kot kraljevi par Foto: Getty Images

Lahko se vrneta, če ne bosta služila na kraljevi račun

Harry je imel sicer ravno ta teden kar štiriurni pogovor s svojo babico, kraljico Elizabeto II., v katerem naj bi mu monarhinja med drugim dejala, da sta z Meghan vedno dobrodošla in da se lahko vrneta, a le če ne bosta služila na račun kraljevega statusa. Sestala sta se zato, da sta se pogovorila o vseh podrobnostih okrog uradnega umika iz britanske kraljeve družine.

S 1. aprilom se bo tako začelo njuno življenje "navadnih državljanov" in prenehalo varovanje kanadske vlade - tako je vsaj oznanil kanadski minister za varnost, saj od zdaj ne bosta več mednarodni osebi, ki potrebujeta varovanje.

