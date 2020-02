Kanada priznala: že od novembra plačujejo varovanje Harryja in Meghan

Po tem, ko je britanska kraljica potrdila, da lahko Harry in Meghan po opustitvi kraljevih dolžnosti živita tudi v Kanadi, so se kanadski davkoplačevalci uprli plačevanju njunega varovanja. Zdaj je njihov minister za varnost priznal, da so od novembra delno le prispevali k temu.

Odločitev princa Harryja in Meghan Markle, da opustita dolžnosti britanske kraljeve družine, je postala izziv za Kanado, kjer si želi kraljevi par ustvariti novi dom. A to je kanadsko vlado pahnilo v nenavaden položaj, je sporočil kanadski minister za varnost Bill Blair, poroča STA.

Že vse od oznanitve, da se umikata od kraljevih dolžnosti ter da želita živeti v Kanadi, se tam namreč prepirajo, ali bi morali z davkoplačevalskim denarjem zagotoviti varovanje para. Kanadčani so zaradi njiju začeli podpisovati celo peticijo, s katero so hoteli preprečiti, da bi se varovanje mlade kraljeve družine plačevalo iz državne blagajne.

Blair jih je sedaj pomiril in dejal, da bodo v prihodnjih tednih ukinili plačevanje njunega varovanja, ter hkrati priznal, da je Kanada že od novembra delno financirala varovanje Harryja, Meghan in njunega sina Archieja.

Med ulično anketo, v kateri so Kanadčane spraševali, kdo naj bi plačeval za njuno varovanje, je večina odgovorila, da naj bo to Velika Britanija ali kraljica oziroma naj si varovanje plačata kar sama:

Trenutno jima varovanje pripada, ker sta mednarodni osebi

Vojvodo in vojvodinjo Susseško trenutno še vedno obravnavajo kot mednarodni osebi, ki potrebujeta varovanje, zato mora Kanada zagotoviti njuno varnost, a to se bo kmalu spremenilo, saj bosta 31. marca uradno odstopila od dolžnosti.

Sledilo bo dvanajstmesečno prehodno obdobje, ko denimo ne bosta več imela pisarne v Buckinghamski palači in ju ne bodo smeli več naslavljati s "kraljeva visokost". Kmalu ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, saj teh ne bo več, prav tako pa ne bosta več uradno predstavljala kraljice Elizabete II.

V okviru dogovora s kraljico ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi. Harry in Meghan sta sicer že začela postopke za zaščito blagovne znamke Sussex Royal, ki bi jo uporabljala v promocijske in humanitarne namene. Vlogo za zaščito znamke v Veliki Britaniji sta zato opustila.

Harry in Meghan sta v začetku januarja sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti. Foto: Getty Images

Harry in Meghan sta v začetku leta sporočila, da bi se rada delno umaknila od kraljevih dolžnosti in svoje življenje z malim Archiejem razdelila med Kanado in Veliko Britanijo. Iz Buckinghamske palače so kasneje sporočili, da Harry in Meghan ne bosta več aktivna člana kraljeve družine.

