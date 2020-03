Kraljica Harryju: "Lahko se vrneš, če ne boš služil na naš račun" #video

Britanski mediji poročajo, da sta imela princ Harry in kraljica Elizabeta II. danes štiriurni pogovor o njegovi prihodnosti, pri čemer naj bi princu babica dejala, da sta z Meghan vedno dobrodošla nazaj, a le če ne bosta služila na račun kraljevega statusa.

"Zelo si ljubljen in vedno boš dobrodošel, da prideš nazaj," naj bi mu dejala ob lahkem kosilu z lososom, solato in čajem.

Sestala sta se, da se pogovorita o vseh podrobnostih okrog uradnega umika iz britanske kraljeve družine, kar se bo zgodilo 31. marca. Takrat z ženo Meghan ne bosta več uporabljala nazivov "kraljeva visokost", ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, ne bosta uradno predstavljala kraljice, v okviru dogovora pa ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi.

Meghan in Harry sta vedno dobrodošla nazaj, če le ne bosta izkoriščala kraljevega statusa, naj bi Harryju dejala kraljica. Foto: Getty Images

Po stresnih tednih sta imela končno sproščen pogovor

Viri so za britanske medije izdali, da je bilo to dragoceno druženje za kraljico in njenega vnuka, saj jima po stresnih tednih še ni uspelo vzeti časa zase. Spomnimo, Harry in Meghan sta umik od kraljevih dolžnosti sporočila v začetku januarja in takrat so sledili naporni sestanki za reševanje nastale situacije.

"To je bil idealen čas, da sta se lahko v miru pogovorila o vsem, kar sta si imela za povedati," je vir izdal za Mirror in še razkril, da je bila 93-letna kraljica sprva zelo razburjena zaradi njune odločitve ter dejstva, da hočeta živeti tudi v Kanadi, saj to pomeni, da ne bo več tako pogosto videvala svojega pravnuka Archieja.

Prvega aprila bosta postala "navadna državljana". Foto: Getty Images

Pred 31. marcem tudi Meghan čakajo še zadnje kraljeve obveznosti

Harry se po sestanku z babico vrača v Kanado, kjer trenutno živita z Meghan, že ta teden pa se bo v Veliko Britanijo odpravila tudi ona, saj jo čakajo še zadnje kraljeve obveznosti pred 31. marcem, ko se uradno umikata od kraljevih dolžnosti.

Takrat se bo začelo njuno življenje "navadnih državljanov" in prenehalo varovanje s strani kanadske vlade. Tako je vsaj oznanil kanadski minister za varnost, saj od 1. aprila ne bosta več mednarodni osebi, ki potrebujeta varovanje.

Harry in Meghan sta 8. januarja sporočila, da bi se rada umaknila od kraljevih dolžnosti in svoje življenje z malim Archiejem razdelila med Kanado in Veliko Britanijo. Iz Buckinghamske palače so pozneje sporočili, da sprejemajo njuno odločitev ter da ne bosta več aktivna člana kraljeve družine.

