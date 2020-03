Dijak vojvodinjo spravil v zadrego: "Res je lepa, a ni?" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna sta se Meghan Markle in princ Harry začela udeleževati še zadnjih dogodkov kot kraljevi par.

Po tem, ko sta v četrtek prišla na podelitev nagrad za športne dosežke ranjenih, poškodovanih ali bolnih vojakov in veteranov, je vojvodinja v petek ob mednarodnem dnevu žena obiskala srednjo šolo v Dagenhamu, mestu zgodovinskega boja za enakopravnost.

Tam je v govoru med drugim poudarila, da se je treba postaviti za tisto, kar je prav, ter na govorniški oder povabila prostovoljca, enega od dijakov, da bi povedal, kaj je po njegovem mnenju pravi pomen dneva žena.

Pridružil se ji je 16-letni Aker Okoye, ki je Meghan spravil v rahlo zadrego, ko je dejal: "Res je lepa, a ni?"

Aker je nato povedal, kaj njemu pomeni dan žena, da je to zanj opomnik, da ga v življenju podpirajo močne ženske, ki so "del ekipe, del mojega uspeha". Njegov govor je pospremilo navdušeno ploskanje in vzklikanje sošolcev.

Objem vojvodinje ... Foto: Getty Images

... ki si ga bo zapomnil za vedno. Foto: Getty Images

Meghan z dijaki uprizarja znak enakosti. Foto: Getty Images

Dijaki šole v Dagenhamu so bili nad vojvodinjo navdušeni. Foto: Getty Images

V soboto spet blestela v ujemajoči se opravi

Dan kasneje je vojvodo in vojvodinjo čakal še en dogodek, glasbeni festival Mountbatten, ki se je odvil v slavni dvorani Royal Albert Hall, kjer sta ponovno očarala s svojo prisotnostjo.

Tako kot v četrtek na dogodku Endeavour Fund Awards, sta tudi v soboto uskladila svoji opravi. Ker je moral Harry obleči svojo slavnostno vojaško uniformo, je tudi Meghan izbrala rdečo od glave do pet: poleg obleke še čevlje, torbico in celo nakit.

Meghan in Harry sta v soboto blestela v rdeči. Foto: Getty Images

Danes ju čaka še zadnja kraljeva dolžnost, nato pa se bosta s 1. aprilom poslovila od kraljeve družine. Par je namreč na začetku januarja šokiral svet s sporočilom, da se bosta umaknila od kraljevih dolžnosti in s sinom Archiejem živela razpeta med Kanado in Veliko Britanijo.

S tem bosta izgubila naziva "kraljeva visokost", ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, ne bosta uradno predstavljala kraljice, v okviru dogovora pa ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi.

Preberite tudi: