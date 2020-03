Meghan doživljala panične napade #video

"V njenem koraku je spet pomlad. Lepo jo je znova videti v najboljši različici," pripoved o novi, drugačni Meghan, ki živi daleč stran od britanskega dvora, za Us Weekly začne anonimni vir, ki ji je blizu. Osemintridesetletna Meghan je namreč zdaj, ko ji ni treba več slediti strogim kraljevim pravilom in ko jo mediji končno pustijo pri miru, spet zadihala s polnimi pljuči in se sprostila.

Meghan se je spopadala s tesnobo in paničnimi napadi, trdijo viri, ki so ji blizu. Foto: Getty Images

Zaradi britanskega tiska v hudi stiski

V času, ko je še bila del britanske monarhije in ko so britanski mediji večkrat o njej nadvse kritično pisali, se je začela spopadati s številnimi negativnimi občutki. "Vsakič, ko je morala v javnost, je bila živčna zaradi vse negativne pozornosti, ki jo je dobivala," razkriva vir.

Zato je veliko raje ostajala doma, a se je hkrati počutila ujeto in klavstrofobično. Na neki točki so se menda stvari celo stopnjevale do tega, da je susseška vojvodinja doživljala panične napade.

A vse težave so se končale, ko se sta se s Harryjem odločila umakniti od opravljanja kraljevih dolžnosti in se odselila v Kanado. "Meghan je navdušena, da je pobegnila pred kaosom v Londonu. Počuti se kot povsem nova oseba," še pove anonimni vir.

"Zdaj lahko gre ven, oblečena le v trenirko, zaradi tega pa ni deležna kritik, da ne sledi kodeksu oblačenja v javnosti. Je veliko bolj sproščena in nadvse rada se prosto sprehaja naokrog skoraj brez ličil."

Na zadnjih uradnih kraljevih dogodkih je bila Meghan vidno bolj sproščena in zadovoljna. Foto: Getty Images

Vidno sproščena tudi na zadnjih kraljevih dolžnostih

Da se ji je od srca odvalil velik kamen, je bilo več kot očitno tudi na zadnjih dogodkih, ki sta se jih kot uradna predstavnika britanske monarhije v Londonu udeležila na začetku tega meseca. Meghan je bila namreč veliko bolj sproščena in nasmejana kot kadar koli doslej.

Je bilo pa srečanje Harryja in Meghan z Williamom in Kate vse prej kot prijetno in sproščeno. Slovesnost v Westminstrski opatiji, kjer so se po dolgem času znova videli, si oglejte v videu zgoraj.