Slavni britanski televizijski voditelj Piers Morgan, ki je znan po ostrih kritikah slavnih in bogatih, si je spet privoščil javno blatenje Meghan Markle.

Tokrat je v jutranji oddaji Good Morning Britain pred milijoni gledalcev izpostavil njeno zadnjo kraljevo obveznost, slovesnost v Westminstrski opatiji, kjer se je udeležila prvega dogodka v javnosti skupaj s preostalimi člani družine, odkar sta s Harryjem napovedala, da bosta opustila kraljeve dolžnosti.

Morgan je bil tudi tokrat neizprosen: "Vem, da bi si morali misliti, ali je uboga Meghan okej, a meni je videti v redu, zadnje dni je kot mačka Režalka, dobila je, kar je hotela."

Šla bo nazaj v Hollywood s kraljevo znamko okrog sebe, s katero bo služila milijone, super. Kaj pa kraljica? Njo bi morali vprašati, ali je okej.

"Kaj bi na to rekla Diana?"

Voditelj ni pozabil omeniti še napetega odnosa med Harryjem in njegovim bratom Williamom, kar naj bi se čutilo med slovesnostjo v opatiji. Tudi za to je po Morganovem mnenju kriva zgolj Meghan. "Kaj bi na to rekla Diana? Njena fanta komaj govorita drug z drugim," je povedal v oddaji in še dodal, da je tudi Kate komaj pogledala Meghan.

A tudi tu se ni ustavil. Pozabil ni omeniti niti njunega sina Archieja, ki ga "nista hotela" pripeljati v Veliko Britanijo, da bi videl svoje stare starše in prababico Elizabeto II.

"Kamorkoli Meghan gre, se ljudje razhajajo. Razšla se je s svojo družino, svojim očetom, oddaljila je Harryja od Williama in se razšla s svojimi prijatelji."

Je kot Henrik VIII. Angleški: Obglavite jih!

Voditelj in kolumnist pravi, da Meghanin nasmeh v zadnjih dneh kaže na to, da je končno dobila, kar je hotela. Foto: Getty Images

Smrt voditeljice ga ni izučila

Piers Morgan je v Veliki Britaniji veliko ime, je eden najbolj branih kolumnistov in tviteraš s kar sedmimi milijoni sledilcev. Na tej družbeni platformi redno deli tvite brez dlake na jeziku in kritizira druge britanske zvezdnike.

Ko si je zaradi nenehnega pritiska medijev in družbenih omrežij v začetku leta slavna voditeljica Caroline Flack vzela življenje, je Piers sočutno tvitnil, da gre za "izjemno žalostno novico" ter da mu je Caroline pred kratkim sama dejala, da "preživlja najslabše obdobje svojega življenja", ker se ji je "podrl tako zasebni kot karierni svet".

A kar zadeva Meghan Markle, Morgan počne prav tisto, kar je zadnje mesece življenja bremenilo Caroline: javno jo kritizira, že vse odkar je postala del kraljeve družine.

Na Otoku so zato le 24 ur po smrti TV-voditeljice začeli podpisovati peticijo, ki od britanske vlade zahteva, naj razišče, kako mediji poročajo o javnih osebnostih. Pri tem so za primer navedli tako Caroline kot Meghan Markle in princa Harryja. "Naslovi, nadlegovanja in obravnava medijev se morajo končati, odgovorni pa morajo odgovarjati," so zapisali.

Harry in Meghan na svoji zadnji kraljevi dolžnosti. Foto: Getty Images

Harry in Meghan se zdaj umikata iz kraljevine in upata na življenje navadnih smrtnikov. S 1. aprilom bosta izgubila naziva "kraljeva visokost" ter zaživela razpeta med Kanado in Veliko Britanijo.

